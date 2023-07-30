Dişleri yerinden söken besinler

Editör: Erkavim Yıldırım

Günlük yaşamda sağlıklı olduğunu düşündüğümüz bazı besinler ve ürünler dişlerin tam bir baş belası. Dişler hem iletişimimiz hem de sağlığımız için büyük önem taşıyor. Diş çürümelerine ve dişlerin hasar alarak düşmesine neden olan sağlıklı sandığımız birçok davranış bulunuyor. Diş hekimleri diş sağlığını tehdit eden ve sık sık kullanılan hataları paylaştı.

KÖMÜRLÜ DİŞ MACUNLARI

Dr. Bhalla "Bu tür diş macununun uzun vadeli etkileri hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç var, ancak not edilen bir şey, bunun çok aşındırıcı bir madde olduğu ve yüzey lekelerini çıkarmaya yardımcı olurken, çok sert olduğu. Ayrıca dişlerinizin minesini yavaşça yırtabilir.' dedi. Ama yine de kömürlü diş macunu kullanmak istiyorsanız onu normal florürlü diş macununuzla birlikte 'haftada bir veya iki kez' kullanmanızı tavsiye etti.

ELMA SİRKESİ

Hem ünlüler hem de etkileyici kişiler tarafından onaylanan elma sirkesi son yıllarda popülerlik kazandı. Elmalarda doğal olarak bulunan şekeri fermente ederek ve maya veya bakteri ekleyerek yapılan elma sirkesi, sindirimi iyileştirmek, bağışıklık sistemini desteklemek ve kalp sağlığını artırmak için lanse edilir. Ancak Dr. Bhalla, "Elma sirkesi sağlığınız için bazı faydalar sağlasa da, özellikle her gün içiyorsanız dişleriniz için oldukça zararlı olabilir" dedi. Sirke son derece asidiktir ve her gün içerseniz diş minesini çok hızlı bir şekilde aşındırabiliyor. Bu daha sonra altındaki sarı dentin tabakasını açığa çıkarır, bu sadece dişleriniz için son derece zararlı olmakla kalmaz, çünkü minemiz sağlıklı bir diş için zorunludur, aynı zamanda bu onların sarı görünmesine de neden olur."

LİMON SUYU

Limon, aynı zamanda enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olan bol miktarda C vitamini içerir. Ancak Dr. Bhalla, sitrik suyu düzenli olarak içmenin, limonun "yüksek asit içeriği" nedeniyle diş minesinde aşınmaya ve hatta diş çürümesine neden olabileceği konusunda uyardı. Sadece bu değil, çok fazla içmek mide bulantısı, mide ekşimesi, baş ağrıları ve diğer gastroözofageal reflü semptomlarına da neden olabilir. Herhangi bir hasarı önlemek için 'sıvının dişlerinizi ve ağzınızı atlamasına izin vermek' için meyve suları içerken mümkün olduğunca pipet kullanılmasını öneriliyor.

Limon suyu, sindirime yardımcı olabileceğini, cildinizin görünümünü iyileştirebileceğini ve hatta vücudunuzun yediğiniz yiyeceklerden demiri daha iyi emmesine yardımcı olabileceğini öne süren araştırmalarla uzun süredir sağlık ve detoksifiye edici özellikleriyle ünlüdür. Ayrıca şunları da sözlerine ekledi: "Aynı zamanda limon-su oranınızı da yönetmeye çalışın ve suyunuza daha az limon ekleyerek daha az asidik olmasına rağmen faydalarını görmeye devam edin."

MEYVE SUYULARI

Bazıları sindirimi iyileştirmeye yardımcı olduğu için meyve suyu temizliğini övdü. Ancak uzmanlar, vücudun ihtiyaç duyduğu tüm besinleri sunmadıklarını iddia ediyor. Dr. Bhalla, uzun süre çok miktarda meyve suyu içmenin de 'dişleriniz üzerinde büyük bir etkisi olabilir ve uzun vadede hasara neden olabilir' uyarısı yaptı.

Meyve sularından her gün içtikten sonra gelen yüksek şeker içeriği diş minesini aşındırabilir ve boşlukları artırabilir. Meyve suyu içtikten sonra dişlerin üzerine oturan bakteriler de diş etlerini tahriş edebilir ve sonunda diş eti hastalığına yol açabiliyor.