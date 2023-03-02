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Farkında olmadan dişlerimize nasıl eziyet ediyoruz

Diş Hekimi Murat İnce, ağız ve diş sağlığı konusunda farkında olmadan yapılan bazı hataları açıkladı. İşte o açıklama…

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 10:29
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Dişlerimize nasıl eziyet ediyoruz

Farkında olmadan dişlerimize nasıl eziyet ediyoruz
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DİŞLERİN DÜŞMANI HATALAR NELERDİR

Diş Hekimi Murat İnce, ağız ve diş sağlığı konusunda yapılan hataları şu şekilde sıraladı

DİŞ İPİ KULLANMAMAK

Dişlerinizi düzenli olarak fırçalamak ağız ve diş sağlığınız için yetersiz olmaktadır. Dişlerin ara yüzleri fırçalama ile temizlenemediğinden ve minik ara yüz çürüklerinin oluşmasına sebep olduğundan, bu çürükler ilerleyerek ağız içinde daha büyük çürüklerin oluşumuna zemin hazırlamaktadır. Diş aralarına giren yemek artıkları diş fırçalandıktan sonra mutlaka diş ipi ile uzaklaştırılmalıdır. Böylece etkin ağız içi temizliği gerçekleşmiş olacaktır.

SAĞLIKSIZ BESLENME

Beslenme şeklimiz ağız ve diş sağlığımız ile doğrudan ilişkilidir. Beslenme alışkanlığımızda yapacağımız ufak düzenlemeler ağız ve diş sağlığımız için oluşabilecek zararlardan bizi koruyabilir. Karbonhidrat içeren besinlerin içerisinde glikoz, fruktoz gibi basit şekerler bulunur. Karbonhidratlardan gelen şekerler ağız içinde hızla asit oluşumuna sebep olur ve dişin içindeki minerallerin çözülmesine ve dişin zarar görmesine sebep olurlar. Besinler diş üzerinde ne kadar uzun süre kalırsa zarar verme oranı o kadar yüksek olacaktır. Şekerli ve yapışkanlı gıdaların tüketilmemesine özen gösterilmeli, tüketildikten sonra mutlaka dişler fırçalanmalıdır.

DİŞLERLE ŞİŞE KAPAĞI YA DA AMBALAJ AÇMAK

Şişe kapaklarının ya da ambalajların açılmasında dişlerinizi kullanmanız dişlere zarar veren bir alışkanlıktır. Bu alışkanlık dişlerinizin aşınmasına, kırılmasına hatta dişlerde çatlak oluşmasına sebep olabilir.

DİŞ FIRÇASINI UZUN SÜRE KULLANMAK

Diş fırçalarının ömrü en fazla 3 aydır. Dişlerin ve diş etlerinin sağlığı açısından diş fırçalarını her üç ayda bir değiştirmek doğru olacaktır. 3 ayın sonunda diş fırçasında gözle görülür deformasyonlar başlayacaktır. Fırçanın kıllarının yanlara doğru açılması fırçanızın ömrünü tamamladığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Fırçanın aşınması sonucunda dişler doğru ve sağlıklı bir şekilde temizlenemez. Fırça üzerinde uzun kullanıma bağlı olarak bakteri ve yemek artıkları da birikebilir. Dolayısıyla fırçaların 3 ayda bir mutlaka değiştirilmesi önerilmektedir.

ASİTLİ GIDA VE İÇECEKLER TÜKETMEK

Asitli yiyecek ve içecekler mide rahatsızlıklarına yol açabileceği gibi diş sağlığı üzerinde de birçok şikayete yol açmaktadır. Asitli yiyecek ve içecekler her yaşta dişlere zarar verebilir ama özellikle ergenlik döneminde dişlere önemli oranda zarar vermektedir. Bir içecek veya yiyecek ne kadar asitliyse diş minesi de o oranda zayıflayacaktır. Asitli içecekler ve yiyecekler tüketildikten sonra ağızdaki asit olabildiğince çabuk nötr hale getirilmelidir. Ağız bol su ile durulanabilir ya da şekersiz sakız çiğneyerek tükürük salgısı artırılıp ağız içindeki asit nötralize edilebilir.

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