Dişlerin koruyucusu bitkiler hangileri

Hangi bitkiler dişlere iyi gelir? İşte ayrıntılar…

Dişlerin koruyucusu bitkiler hangileri

Karanfil ağacından elde edilen yağın diş çürümelerini önleyici etkisi
vardır.
Limon çiğnendiğinde diş etleri kanamasını önler.
Maydanoz diş ağrılarında etkili olur.
Mine çiçeği suyu ile gargara yapıldığında diş çürümelerini önler.
Turp dişetlerini kuvvetlendirir.
Yaban mersini diş iltihaplarına iyi gelir.


Adaçayı toz haline getirilerek diş temizliğinde kullanılır. Dişleri
sağlamlaştırır, bembeyaz yapar.
Ahududu çiçeğini kaynatarak yapılan ılık su banyosu, diş eti iltihaplarına
iyi gelir.
Ayçiçek yağı içilmez ama gargara olarak kullanıldığında ağızdaki zararlı
bakteri ve molekülleri yok eder. Vücudun zehirlerden temizlenmesine yardımcı olur.

Böğürtlen suda kaynatılıp bu su ile ağız çalkalanırsa ağız yaraları ve diş
etleri iltihaplanmasına iyi gelir. Böğürtlen yaprakları çiğnenirse dişeti
kanamaları durur.

Ceviz kökünden diş ağrısını önleyici bir sıvı elde edilir. Çayın içinde
bulunan flüorür maddesi diş çürümelerini önler.

Frenk üzümü (kaynatılmış) kaynar suya bırakılarak elde edilen sıvı ile
gargara yapılırsa ağız yaraları, diş etleri kanamaları yok olur.

Kara buğday son derece zengin besin değeri ile yüksek kalori sağlayıcı bir
bitkisel üründür. İçinde dişlerin çürümesini önleyen flüorür vardır.

Kimyon tohumları ağızda çiğnendiğinde diş etlerini kuvvetlendirir.
Havuç dişetlerini kuvvetlendirir.
Karadut şurubunun lokal olarak uygulanması halinde diş ağrısına iyi
gelmesidir.

Öne Çıkanlar
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Son Haberler
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı Güncel
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı Güncel
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı
Ankara'da kazanan çıkmadı Spor
Ankara'da kazanan çıkmadı
Adana Demirspor geriden gelip kazandı Spor
Adana Demirspor geriden gelip kazandı
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması Dünya
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı Siyaset
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı
Rus güçleri vurmuştu. Ukrayna'daki "Patriot" savunma sistemi hakkında açıklama Dünya
Rus güçleri vurmuştu. Ukrayna'daki "Patriot" savunma sistemi hakkında açıklama