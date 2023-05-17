Dişlerin koruyucusu bitkiler hangileri

Karanfil ağacından elde edilen yağın diş çürümelerini önleyici etkisi
vardır.
Limon çiğnendiğinde diş etleri kanamasını önler.
Maydanoz diş ağrılarında etkili olur.
Mine çiçeği suyu ile gargara yapıldığında diş çürümelerini önler.
Turp dişetlerini kuvvetlendirir.
Yaban mersini diş iltihaplarına iyi gelir.
Adaçayı toz haline getirilerek diş temizliğinde kullanılır. Dişleri
sağlamlaştırır, bembeyaz yapar.
Ahududu çiçeğini kaynatarak yapılan ılık su banyosu, diş eti iltihaplarına
iyi gelir.
Ayçiçek yağı içilmez ama gargara olarak kullanıldığında ağızdaki zararlı
bakteri ve molekülleri yok eder. Vücudun zehirlerden temizlenmesine yardımcı olur.
Böğürtlen suda kaynatılıp bu su ile ağız çalkalanırsa ağız yaraları ve diş
etleri iltihaplanmasına iyi gelir. Böğürtlen yaprakları çiğnenirse dişeti
kanamaları durur.
Ceviz kökünden diş ağrısını önleyici bir sıvı elde edilir. Çayın içinde
bulunan flüorür maddesi diş çürümelerini önler.
Frenk üzümü (kaynatılmış) kaynar suya bırakılarak elde edilen sıvı ile
gargara yapılırsa ağız yaraları, diş etleri kanamaları yok olur.
Kara buğday son derece zengin besin değeri ile yüksek kalori sağlayıcı bir
bitkisel üründür. İçinde dişlerin çürümesini önleyen flüorür vardır.
Kimyon tohumları ağızda çiğnendiğinde diş etlerini kuvvetlendirir.
Havuç dişetlerini kuvvetlendirir.
Karadut şurubunun lokal olarak uygulanması halinde diş ağrısına iyi
gelmesidir.