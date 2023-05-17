Dişlerin koruyucusu bitkiler hangileri

Karanfil ağacından elde edilen yağın diş çürümelerini önleyici etkisi

vardır.

Limon çiğnendiğinde diş etleri kanamasını önler.

Maydanoz diş ağrılarında etkili olur.

Mine çiçeği suyu ile gargara yapıldığında diş çürümelerini önler.

Turp dişetlerini kuvvetlendirir.

Yaban mersini diş iltihaplarına iyi gelir.



Adaçayı toz haline getirilerek diş temizliğinde kullanılır. Dişleri

sağlamlaştırır, bembeyaz yapar.

Ahududu çiçeğini kaynatarak yapılan ılık su banyosu, diş eti iltihaplarına

iyi gelir.

Ayçiçek yağı içilmez ama gargara olarak kullanıldığında ağızdaki zararlı

bakteri ve molekülleri yok eder. Vücudun zehirlerden temizlenmesine yardımcı olur.



Böğürtlen suda kaynatılıp bu su ile ağız çalkalanırsa ağız yaraları ve diş

etleri iltihaplanmasına iyi gelir. Böğürtlen yaprakları çiğnenirse dişeti

kanamaları durur.



Ceviz kökünden diş ağrısını önleyici bir sıvı elde edilir. Çayın içinde

bulunan flüorür maddesi diş çürümelerini önler.

Frenk üzümü (kaynatılmış) kaynar suya bırakılarak elde edilen sıvı ile

gargara yapılırsa ağız yaraları, diş etleri kanamaları yok olur.



Kara buğday son derece zengin besin değeri ile yüksek kalori sağlayıcı bir

bitkisel üründür. İçinde dişlerin çürümesini önleyen flüorür vardır.



Kimyon tohumları ağızda çiğnendiğinde diş etlerini kuvvetlendirir.

Havuç dişetlerini kuvvetlendirir.

Karadut şurubunun lokal olarak uygulanması halinde diş ağrısına iyi

gelmesidir.

