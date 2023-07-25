Dişleriniz neden sararır?

Bakımı yapılmasına rağmen dişleriniz sararıyorsa, mutlaka bir nedeni var elbette! İşte o nedenler.

Dişleriniz neden sararır?

Editör: Murat Öztürk

Genetik faktörler
Ten rengi ve saç rengi gibi kişilerin diş rengi de birbirlerinden farklı olarak mavi-beyaz, gri- beyaz, kahverengi-sarı veya sarı olabilir.
Ayrıca kola, kahve, şalgam suyu gibi içecekler; kırmızıbiber, safran gibi baharatlar; vişne, karadut gibi meyveler dişlerde inatçı renklenmelere yol açabilir.

Öksürük şurubu
Öksürük şurupları şeker içerdiği için dişlerinizde renk kaybına yol açabiliyor. Eğer uzun dönem kullanırsanız da dişlerinde lekeler bırakıyor.

Travmatik sakatlıklar
Dişlerinizde bir travma meydana geldiği her seferde, diş sinirleriniz ölebilir ve dişleriniz grileşmeye başlayabilir.

Yeşil çay
Siyah ya da kahverengi çaylar dişerin sararmasına neden olur. Fakat yeşil çay da aynı etkiye sahip. Çay içtikten en geç 30 dakika sonra dişlerinizi fırçalamalısınız. Ayrıca, eğer tükettiğiniz şey asidik yapıdaysa, 30 dakika içerisinde fırçalama sonucunda dişlerinizin daha da zarar görebileceğini bilmelisiniz.

Yaşlılık
Yaşlanmayla birlikte dişte aşınmalar meydana gelir, aşınma sonucu dişe beyaz görünümünü veren mine dokusu incelir ve diş rengi koyulaşır. Fizyolojik olan bu sürecin dışında, dışsal ve içsel çeşitli faktörlerin etkisiyle diş rengi koyulaşıp parlaklığını kaybedebilir.

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