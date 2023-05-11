Dişlerinizi doğal yöntemlerle beyazlatabilirsiniz

İşte, Doğal diş beyazlatma yöntemleri

Dişlerinizi doğal yöntemlerle beyazlatabilirsiniz

En çok bilinen doğal diş beyazlatma yöntemi, limon ve karbonat karışımını dişlere uygulamaktır. Karbonata limonu sıkıp karıştırdıktan sonra diş fırçasına sürerek dişlerinizi fırçalayın. Daha sonra, ağzınızı çalkalayarak karışımı temizleyin. Limon yerine elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Bu işlemi düzenli olarak yaptığınızda dişlerinizin, parlaklığını geri kazanmaya başladığını göreceksiniz. Fakat aşırı ve kontrolsüz kullanımı kesinlikle dişlere zararlıdır. Limonun asit etkisi karbonat ile birleştiğinde, dişlerde yaygın çiziklerle karşılaşılabilir. Bu durum uzun dönemde daha çok renklenme ile karşımıza çıkacaktır.

Uluslararası otoriteler, hidrojen peroksit kullanılarak diş beyazlatmayı tavsiye etmektedir. Yüzde 3’lük hidrojen peroksit maddesini uygulayarak gözle görülür sonuçlar elde edebilirsiniz. İki tatlı kaşığı hidrojen peroksitle üç tatlı kaşığı karbonatı karıştırın ve karışımın içine bir miktar tuz katın. Harç kıvamına gelene kadar karıştırdıktan sonra dişlerinizi normal bir şekilde fırçalayın. 2 – 3 dakika kadar dişlerde beklettikten sonra ağzınızı çalkalayarak temizleyin.

DİŞLERİNİZİ DOĞAL YÖNTEMLERLE BEYAZLATABİLİRSİNİZ

Bir tatlı kaşığı öğütülmüş adaçayı ve bir çay kaşığı kabartma tozunu karıştırın. Dişlerinizi her gün bir kez, bu karışımla fırçalayın.

Dişlerinizi, haftada bir kez de, olgun bir çileğe batırılmış bir fırçayla fırçalayın. Bu uygulama sayesinde hem ağzınız güzel kokacak hem de dişleriniz parlaklık kazanacaktır.

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