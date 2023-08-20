Dişlerinizi fırçalarken bu hatayı sakın yapmayın

Uzmanlar diş fırçalama ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yatmadan önce diş fırçalamanın kalp ve damar hastalıklarına neden olduğu ortaya çıktı.

Dişlerinizi fırçalarken bu hatayı sakın yapmayın

Editör: Turgay BEŞYILDIZ

Diş hekimleri günde en az iki kez dişlerin fırçalanmasını öneriyor.

Diş fırçasını ıslatmak ya da kuru bırakmak konusunda farklı görüşler olsa da bu konunun son derece önemli olduğu ortaya çıktı.

Fırçayı ıslatmanın diş macununu seyrelttiği için önerilmediğini söyleyen uzmanlar insanların genellikle diş fırçasını çok fazla güç kullanarak tuttuğunu ve bu durumun diş eti hastalıklarına yol açtığını vurguladı.

Uzman isim, ayrıca dişlerin temizlenirken arkadan öne doğru ilerlenmesi gerektiğini açıkladı.

"ACELEYLE 2 KEZ FIRÇALAMAKTANSA..."

Uzmanlar hastaların dişlerini günde iki kez aceleyle fırçalamaktansa günde bir kez temizlemenin daha uygun olduğunu belirtti.

DİKKAT ÇEKEN ARAŞTIRMA

Japonya'da yapılan bir araştırma, gece uykusundan önce diş fırçalamamanın kalp sağlığı açısından ölümcül bir risk taşıdığını ortaya çıkardı.

2013 ile 2016 arasında bir hastanedeki 1675 hastada yapılan araştırmanın sonuçları yayımlandı.

Katılımcılar, 4 gruba ayrıldı:

Dişlerini sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa fırçalayanlar,

Dişlerini sadece geceleri fırçalayanlar,

Dişlerini yalnızca sabahları fırçalayanlar,

Dişlerini hiç fırçalamayanlar.

Araştırmacılar, katılımcıların yaşını, cinsiyetini, sigara içme geçmişini de göz önünde bulundurdu. Ayrıca katılımcıların sağlık kayıtları dört bağımsız araştırmacı tarafından geriye dönük olarak incelendi. Araştırmada, kalp yetmezliği, kalp ritmi bozukluğu, kalp krizi, göğüs ağrısı ve ameliyat gerektiren kalp kapağı ve aort hastalıkları gibi kardiyovasküler hastalıklara odaklanıldı.

SADECE SABAH FIRÇALAMAK YETERSİZ

Dişlerini günde iki kez fırçalayanlar ve sadece geceleri fırçalayanların, kardiyovasküler hastalıklarda hayatta kalma (tahmini) oranlarının, hiç fırçalamayanlara kıyasla önemli ölçüde yüksek olduğu tespit edildi.

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