Dişlerinizi sarartan hatalar: Uzmanlar tek tek açıkladı

Herkesin hayalinde, bembeyaz dişlerle parlayan, ışıl ışıl bir gülüş vardır. Ancak zamanla aynaya baktığımızda, dişlerimizin eskisi kadar beyaz olmadığını fark edebiliriz. Bu durumun ana nedeni genellikle yaşlanma olarak kabul edilse de uzmanlar, günlük alışkanlıklarımızın bu süreci hızlandırdığına dikkat çekiyor. Dişlerin dış katmanı olan mine, yıllar içinde doğal olarak incelir ve altındaki sarı renkli dentin tabakası daha görünür hale gelir. Ancak bu doğal süreci hızlandıran, hatta sararmayı tetikleyen pek çok yanlış uygulama bulunuyor.

Amerika merkezli Prevention adlı yayında yer alan bir araştırmaya göre, diş hekimleri, bu sararmayı tetikleyen ve çoğu zaman gözden kaçan alışkanlıkları detaylıca inceliyor. New York'tan Dr. Mazen Natour, Florida'dan Dr. Katia Friedman ve Therabreath'in kurucusu Dr. Harold Katz'ın görüşlerine başvurulan makale, ağız sağlığı alanında yapılan yaygın hataları ve bunların dişler üzerindeki etkilerini mercek altına alıyor. Bu hataları bilmek, gülüşünüzü korumak için atılacak en önemli adımlardan biri olabilir.

ÇOK SIK AĞIZ GARGARASI KULLANIMININ NETİCELERİ

Pek çok kişi ağız gargaralarının ferah bir nefes için vazgeçilmez olduğunu düşünür. Ancak diş hekimi Harold Katz, ticari ağız gargaralarının bazılarının yüksek asit içeriğine sahip olabileceğini ve sık kullanımının diş minesine zarar verebileceğini belirtiyor. Tükürüğün, ağızdaki pH dengesini koruyarak dişleri asit erozyonundan koruduğunu hatırlatan Katz, ağız kuruluğunun da mine için tehlikeli olduğunu ekliyor. Sık gargara kullanımının bu dengeyi bozabileceğini ve mine tabakasının incelmesine yol açabileceğini vurgulayan uzmanlar, bunun yerine diş fırçalama ve diş ipi kullanımının daha etkili bir çözüm olabileceğini ifade ediyor.

ASİTLİ GIDA VE İÇECEKLER

Beslenme alışkanlıklarımız, diş sağlığımız üzerinde doğrudan bir etkiye sahip. Dr. Katz, asitli yiyecek ve içeceklerin diş minesini aşındırarak sararmayı hızlandırdığını belirtiyor. Portakal, limon gibi turunçgiller, domates, sirke bazlı salata sosları ve karbonatlı içecekler bu listenin başında yer alıyor. Uzmanlar, bu tür gıdaları tamamen hayatımızdan çıkarmak yerine, tüketim sonrası bol su içerek asidin dişler üzerindeki etkisini azaltmayı öneriyor. Su, hem asit dengesini sağlamaya yardımcı olur hem de leke oluşumunu engeller.

GÜNLÜK KAHVE TÜKETİMİNE DİKKAT

Güne kahveyle başlamak veya gün içinde birkaç fincan kahve içmek birçok kişinin vazgeçilmezi. Ancak Florida'da diş hekimliği yapan Katia Friedman, kahvenin içerdiği boyar maddelerin diş minesinin gözenekli yapısına yerleşerek sararmaya neden olduğunu söylüyor. Özellikle kahveyi yudum yudum içmenin, leke yapıcı ajanların dişlerle daha uzun süre temas etmesine neden olduğunu belirten Friedman, kahveyi daha hızlı içmenin veya pipet kullanmanın bu etkiyi azaltabileceğini ifade ediyor. Kahvenin yanı sıra, siyah çayın da benzer leke yapıcı etkileri olduğu unutulmamalı.

DİŞ TEMİZLİĞİNDE İHMAL EDİLEN KURALLAR

Düzenli diş fırçalama ve diş ipi kullanımı, ağız sağlığının temel taşlarıdır. Ancak yapılan araştırmalar, yetişkinlerin yalnızca küçük bir kısmının her gün diş ipi kullandığını ortaya koyuyor. Dr. Friedman, fırçalama ve diş ipi kullanımındaki düzensizliğin, diş minesini incelten ve sararmaya neden olan plak birikimine yol açtığını belirtiyor. Plak, aynı zamanda dişlerin daha sarı görünmesine neden olan bir bakteri tabakası oluşturur. Yılda en az bir kez yapılacak profesyonel diş temizliği ile düzenli ev bakımı, dişlerin parlaklığını korumak için büyük önem taşıyor.

AŞIRI HIRSIN DİŞLERİNİZE ZARARLARI

Dişlerini daha beyazlatmak için fırçalarken aşırı güç uygulayanlar, aslında diş minesine daha fazla zarar verebiliyor. Manhattan'lı protez uzmanı Dr. Mazen Natour, sert ve hızlı fırçalamanın, diş minesini aşındırarak altındaki sarı dentin tabakasının ortaya çıkmasına neden olabileceğini belirtiyor. Özellikle aşındırıcı maddeler içeren diş macunlarıyla bu şekilde fırçalamanın, durumu daha da kötüleştirebileceğini vurguluyor. Sağlıklı bir gülüş için doğru fırçalama tekniği ve uygun bir diş fırçası seçimi kritik önem taşıyor.