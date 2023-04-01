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Dismorfofobi ne demek? Dismorfofobi nedir?

Özgüven eksikliğinin neden olduğu dismorfofobi kişinin dış görünüşü ve kendisinde memnun olmadığı şeylerden kaynaklanabilmektedir. Peki, dismorfofobi ne demek? Dismorfofobi nedir?

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 18:23
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Dismorfofobi ne demek? Dismorfofobi nedir?

Dismorfofobi ne demek? Dismorfofobi nedir?
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Kişiler dismorfofobi nedeniyle günlük hayatlarında pek çok sorunla karşılaşabilmektedir. Dismorfofobiye sahip insanlar fikirlerini beyan etmekten kaçınırlar. Peki, dismorfofobi ne demek? Dismorfofobi nedir?

DİSMORFOFOBİ NEDİR?

Dimorfofobi, kişinin normal görünmesine rağmen vücudunun herhangi bir bölümünü beğenmeyerek sürekli bunu düşünmesi ile ilgili zihinsel bir rahatsızlıktır.

Dismorfofobik bozukluğu olan bireyler genellikle vücutlarında bir kusur olduğunu düşündükleri için aynaya bakmak istemezler ya da tam tersine sürekli aynada kusurlu gördükleri bu kısmı incelerler.

Dismorfofobisi olan hastaların çoğunluğu sosyal ortamlardan kaçınır, hatta bazıları hiç evlenmez veya çalışma hayatına girmezler. Çünkü çevresindeki kişilerin onların kusur buldukları yerleri ile alay ettiklerini düşünürler.

DİSMORFOFOBİ BELİRTİLERİ NELER?

-Birinci dereceden bir akrabada dismorfofobi varsa kişinin bu durumu yaşaması daha yüksek bir ihtimaldir.

-Popüler medya, kültür veya ikisinin bir kombinasyonu, düşünceleri etkileyebilir.

-Olumsuz çocukluk deneyimleri geçmişi, kişinin kendisiyle ilgili algısını olumsuz anlamda etkileyebilir.

-Görünüşteki kusurları çevresindekilerle kıyaslamak

-Vücudun bir bölgesini aynada defalarca kontrol etmek

-Fotoğraflarının çekilmesini istememek

-Hayal ürünü kusurunu saklamak için ellerini veya duruşu kullanmak

-İnsanlarla bir araya geldiğinde onların kendileri hakkında olumsuz konuştuklarını düşünmek

-Bakım ritüellerini özenle yerine getirmek

-Fark edilebilir kusura sahip vücut kısmı hakkında abartılı araştırmalar yapmak

-Kusurun az olduğu, var olmadığı veya bir tedavinin gerekmediği hakkındaki görüşlere ve doktorların tavsiyelerine rağmen cerrahi girişim ya da tıbbi tedavi aramak

-Fark edilebilir kusurun görünebileceği sosyal durumlara katılmamak

-Hayali kusurdan dolayı diğerlerinin yanında endişe ve çekingenlik hissetmek

-Fark edilebilir kusur hakkında içini rahatlatma arayışı veya diğer kişileri bunun anormal olmadığına ikna etmeye çalışmak

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