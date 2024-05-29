Disney filmlerinin söz yazarı hayatını kaybetti

Disney filmlerinin söz yazarı hayatını kaybetti
Kaynak: Haber Merkezi

Mary Poppins, The Jungle Book ve Chitty Chitty Bang Bang gibi Disney'in en tanınmış filmlerinden bazılarının müziklerini yaratan şarkı yazarı hayatını kaybetti.

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Disney filmlerinin söz yazarı hayatını kaybetti 1

Disney için 150'den fazla şarkı yazan ödüllü kardeşlerden biri olan Richard M Sherman, cumartesi günü yaşa bağlı bir hastalık nedeniyle 95 yaşında hayatını kaybetti.

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Disney filmlerinin söz yazarı hayatını kaybetti 2

Sherman ve kardeşi Robert, 1964'ün hiti Mary Poppins ile iki Akademi Ödülü kazandı; en iyi müzik ve en iyi şarkı.

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Disney filmlerinin söz yazarı hayatını kaybetti 3

Ayrıca en iyi film veya TV müziği dalında Grammy aldılar. Robert Sherman, 2012 yılında 86 yaşında Londra'da öldü.

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Disney filmlerinin söz yazarı hayatını kaybetti 4

Ortak söz yazarı ve besteci olarak aldıkları yüzlerce proje arasında Winnie the Pooh, The Slipper And The Rose, Snoopy Come Home, Charlotte's Web ve The Magic of Lassie filmleri yer alıyor.

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Disney filmlerinin söz yazarı hayatını kaybetti 5

Sherman'lar ayrıca The Sword And The Stone, The Parent Trap, Bedknobs And Broomsticks, The Jungle Book, The Aristocrats ve The Tigger Movie gibi filmlerin müziklerini de yazdı.

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Disney filmlerinin söz yazarı hayatını kaybetti 6

Ayrıca Broadway'de ve pop listelerinde de başarı elde ettiler; müzikalleri arasında 1974 yapımı Over Here! da vardı.

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Disney filmlerinin söz yazarı hayatını kaybetti 7

Sherman'ların diğer ödülleri arasında 23 altın ve platin albüm ve Hollywood Walk of Fame'de bir yıldız yer alıyor.

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Disney filmlerinin söz yazarı hayatını kaybetti 8

İkili, 1973'te Tom Sawyer'la Moskova Film Festivali'nde birincilik ödülünü kazanan tek Amerikalı oldu ve 2005'te Şarkı Yazarları Onur Listesi'ne alındı.

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Disney filmlerinin söz yazarı hayatını kaybetti 9

Başkan George W. Bush onlara 2008'de Ulusal Sanat Madalyası'nı verdi ve "milyonlara neşe getirmesine yardımcı olan" müzikten ötürü övgüyle söz etti.

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