Disney filmlerinin söz yazarı hayatını kaybetti

Disney için 150'den fazla şarkı yazan ödüllü kardeşlerden biri olan Richard M Sherman, cumartesi günü yaşa bağlı bir hastalık nedeniyle 95 yaşında hayatını kaybetti.
Sherman ve kardeşi Robert, 1964'ün hiti Mary Poppins ile iki Akademi Ödülü kazandı; en iyi müzik ve en iyi şarkı.
Ayrıca en iyi film veya TV müziği dalında Grammy aldılar. Robert Sherman, 2012 yılında 86 yaşında Londra'da öldü.
Ortak söz yazarı ve besteci olarak aldıkları yüzlerce proje arasında Winnie the Pooh, The Slipper And The Rose, Snoopy Come Home, Charlotte's Web ve The Magic of Lassie filmleri yer alıyor.
Sherman'lar ayrıca The Sword And The Stone, The Parent Trap, Bedknobs And Broomsticks, The Jungle Book, The Aristocrats ve The Tigger Movie gibi filmlerin müziklerini de yazdı.
Ayrıca Broadway'de ve pop listelerinde de başarı elde ettiler; müzikalleri arasında 1974 yapımı Over Here! da vardı.
Sherman'ların diğer ödülleri arasında 23 altın ve platin albüm ve Hollywood Walk of Fame'de bir yıldız yer alıyor.
İkili, 1973'te Tom Sawyer'la Moskova Film Festivali'nde birincilik ödülünü kazanan tek Amerikalı oldu ve 2005'te Şarkı Yazarları Onur Listesi'ne alındı.
Başkan George W. Bush onlara 2008'de Ulusal Sanat Madalyası'nı verdi ve "milyonlara neşe getirmesine yardımcı olan" müzikten ötürü övgüyle söz etti.