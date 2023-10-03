Dissosiyatif bozukluk nedir? Bambaşka Biri Kenan'ın hastalığı ne?

Bambaşka Biri dizisinin ana karakterlerinden biri olan Kenan’ın dissosiyatif bozukluğu rahatsızlığı diziyi domine etti. Bambaşka Biri Kenan’ın dissosiyatif bozukluğu rahatsızlığına dair detaylar merak ediliyor. Peki, dissosiyatif bozukluk nedir? Bambaşka Biri Kenan'ın hastalığı nedir?

Dissosiyatif bozukluk nedir? Bambaşka Biri Kenan'ın hastalığı ne?

Bambaşka Biri dizisinde Kenan karakterine Burak Deniz hayat veriyor. Dizi de yer alan Kenan karakteri dissosiyatif bozukluğu rahatsızlığından mustarip bir karakter. Bambaşka Biri dizisinde Burak Deniz'in canlandırdığı 'Kenan' karakterinde görülen dissosiyatif kimlik bozukluğu araştırılıyor. Peki, dissosiyatif bozukluk nedir? Bambaşka Biri Kenan'ın hastalığı nedir?

DİSSOSİYATİF BOZUKLUK NEDİR?

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu, bir kişinin birden fazla farklı kişilik, benlik ya da kimlik hali taşıdığı, bu farklı kimlikler arasında bilinçsiz veya istemsiz bir geçiş yaşandığı bir psikiyatrik bozukluktur. Önceden 'Multiple Kişilik Bozukluğu' olarak adlandırılan bu durum, Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu (Dissociative Identity Disorder, DID) olarak adlandırılmaktadır.

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu, kişinin geçmiş travmatik deneyimleriyle başa çıkmak için geliştirdiği savunma mekanizmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Kişi, bu farklı kimlikler arasında bilinçsizce veya istemli olarak geçiş yapabilir. Her kimlik, kendine özgü bir kişilik yapısı, düşünce tarzı, davranışlar ve hatta fiziksel özelliklere sahip olabilir. Bir kişilik diğerine geçtiğinde, kişi kendisini başka biri gibi hissedebilir ve bu değişimler kişinin günlük yaşamını etkileyebilir.

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu, genellikle şiddetli travmatik deneyimler, cinsel istismar, fiziksel istismar, ağır kayıplar veya diğer travmatik olaylar sonrasında ortaya çıkabilir. Bu farklı kimlikler, kişinin travmatik deneyimlerle başa çıkmasına yardımcı olur, ancak uzun vadede kişinin işlevselliğini ve günlük yaşamını olumsuz etkileyebilir.

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