Distoni hastası minik Zeynep’e en güzel sürpriz

TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa'nın karakterleri, bu kez İstanbul'da bir hastanedeydi. Hayri, Kamil, Akın ve Mert karakterlerinin maskotları, distoni hastası olan 11 yaşındaki Zeynep'i hastanede ziyaret ederek moral verdi. Ziyarete TRT yöneticileri de katıldı.

ZEYNEP’İN DOKTORU İLETİŞİME GEÇTİ

Hareket bozukluğu olarak bilinen distoni hastası 11 yaşındaki Zeynep, geçtiğimiz günlerde beyin pili ameliyatı oldu. Ameliyat esnasında Zeynep’le sohbet etmesi gereken doktor, Zeynep'in bütün ameliyat boyunca en sevdiği çizgi film olan Rafadan Tayfa’dan bahsetmesi üzerine kanalla iletişime geçti. Ameliyat esnasında doktorun cep telefonu üzerinden Rafadan Tayfa çizgi filmini izleyen Zeynep, ameliyattan bir hafta sonra Rafadan Tayfa maskotlarının hastane odasında kendisine yaptığı sürprizle sevinç yaşadı. Moral için hastaneye gelen maskotlar Zeynep’e eğlenceli anlar yaşattı.

Sürprizden habersiz olduğunu belirten Zeynep Liva Elmacı, en sevdiği karakter olan Hayri’yi karşısında görünce çok mutlu olduğunu söyledi.



VAROL: RAFADAN TAYFA: GALATİK TAYFA'YI BİRLİKTE İZLEYECEĞİZ

TRT Genel Müdür Yardımcısı Ziyad Varol, Zeynep’e “Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa” filmini birlikte izleme sözü vererek, “Bütün bu işi neden yaptığımızı, TRT'nin kamu yayıncısı olmakla ilgili motivasyonunu çok güzel anlatan bir örnek bu. Tam da bu yüzden biz işimizi çok özenle yapmaya çalışıyoruz. Zeynep’e de sözümüz oldu, hastaneyken filmi izleyemedi, hastaneden çıkar çıkmaz ‘Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa’ filmini kendisiyle izleyeceğiz” diye konuştu.

DHA