Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Teaira McCowan'u kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerin Divan Kurulu'nda Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı Menajeri Arzu Özyiğit, takımda yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi. Özyiğit, burada yaptığı konuşmada A Milli Takım'da forma giyen Teaira McCowan'ı kadrolarına kattıklarını da duyurdu. ABD ve Türk pasaportlu pivot geçen sezonu Galatasaray'da bitirmişti.

BİRÇOK TAKIMDA FORMA GİYDİ

29 Eylül 1996 yılında Texas’ın Bryan şehrinde dünyaya gelen McCowan, 4 yıl boyunca Mississippi State forması ile 149 maçta forma giydi ve 13.1 sayı, 10.1 ribaunt istatistikleri ile double-double ortalaması ile oynadı. 2019 WNBA Draft’ında Indiana Fever tarafından 3 turda 1. sıradan seçildi. Teaira 3 sezon boyunca Indiana forması ile 88 maçta 10.7 sayı, 8.8 ribaunt istatistikleri ile sahada yer aldı. 2021-22 sezonu başında Ormanspor’a transfer oldu. Burada ligin en değerli oyuncusu oldu. 2021/2022 sezonunun bitimi ile ülkesine dönen Teaira McCowan WNBA takımlarından Dallas Wings ile sezona devam etti. Daha sonra 2023'te Galatasaray'a imza attı. İKi sezon sarı kırmızılı takımda görev alan oyuncu geçen sezonu Çukurova Basket'te geçirmişti. McCowan, bu yıl yapılan Euro 2025'te Türkiye A Milli Takımı'nda forma giydi.