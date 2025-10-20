Divan Grubu Genel Müdürü olarak görev yapan Murat Tomruk ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB’ye yönelik yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Divan Otelleri Müdürü Murat Tomruk’u şüpheli sıfatıyla dosyaya ekledi.

Savcılık; Tomruk’a “polis eşliğinde çağrı yapıldığını” belirtti. Murat Tomruk, “mevcutlu” olarak adliyeye getirilecek.

Savcılık “gözaltı talimatı yok” dese de Tomruk polis eşliğinde adliyeye götürülecek.

HİSSELER SERT DÜŞTÜ

Koç Holding'e bağlı Divan Grubu Genel Müdürü'ne yönelik yaşanan gelişmelerin ardından Koç Holding'in hisseleri yüzde 4'ten fazla düştü. Haftayı 152,7 seviyesinden kapatan Koç Holding'in hissesi yüzde 4'ten fazla düşüş yaşayarak 146,2 seviyesine kadar geriledi.

MURAT TOMRUK KİMDİR?

Galatasaray Lisesi mezunu olan Tomruk, üniversite eğitimini ABD’de University of Massachusetts’te Bilgisayar Mühendisliği alanında tamamladı. Yüksek lisansını University of Pennsylvania’da yaptıktan sonra 1994-95 yıllarında Koç Üniversitesi’nde MBA programını bitirdi.

Kariyerine 1988’de KoçSistem’de başlayan Tomruk, burada genel müdür yardımcılığı seviyesine kadar yükseldi. Ardından Koç Bilgi Grubu’nda Pazarlama Direktörlüğü, Koç Holding’de Stratejik Planlama Koordinatörlüğü ve Setur’da Turizm’den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

Ocak 2020’de Divan Grubu Genel Müdürü olarak atanan Tomruk, halen otelcilik ve turizm sektörünün önemli isimlerinden biri olarak biliniyor.

Divan Otelleri ise Türkiye’nin köklü markalarından biri. 1956 yılında kurulan Divan, otel, restoran, pastane ve rezidans işletmeciliği alanında büyüyerek sektörün öncü zincirlerinden biri haline geldi. Bugün Divan Grubu, Koç Holding’in çatısı altında faaliyet gösteriyor ve hem Türkiye’de hem de yurt dışında otelcilik sektöründe güçlü bir marka olarak konumlanıyor.

Koç Holding’e bağlı Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk’un gözaltına olduğu iddiasına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yalanlama geldi. Gözaltında olmadığı İBB soruşturması kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldığı belirtildi.