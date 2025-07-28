DİVANDA BOZARLAR ADAMI!

Ülkemizde ve Fenerbahçe’de kritik günler geçirmemize rağmen uzun süredir yazıp çizmiyor susmayı tercih ediyordum.

Elbette beni bu tercihe zorlayan nedenler “hatırlar!” ve sebepler vardı.

Mesela ülkem adına TBMM’ye seçildiğim dönemimde, bizi tercih eden siyasi erke…

Mesela seçilmeme mühim katkıları nedeni ile rahmetli ağabeyinden dolayı Fenerbahçe Başkanı Ali Beye!.

Ruh dünyamda mahcup ve borçlu hissediyordum kendimi.

O nedenle önce bu borç ve mahcubiyet duygularını ortadan kaldırmak için gayret ettim, mesafe alınmadığını gördüğümde de sustum.

Fakat hafta sonu yapılan Fenerbahçe yüksek divan toplantısı ardından gördüklerim karşısında camiaya bir şeyleri işaret etmeyi borç bilerek kalemimi yeniden elime alıp yazmaya karar verdim.

Zira anladım ki bizim edep edip susmamızı yanlış değerlendirenler var.

Daha önce ima etmiştim rahmetli Mustafa Koç ile ilişkilerim ve kendisinin bize karşı tutumu nedeniyle mevcut Fenerbahçe başkanı Ali Koç Bey’e göreve geldiği zamandan beri camia ile ilişkide katkı sağlamaya çalışıp, ileri gelenler ile Faruk Ilgaz’da toplantılar dahi düzenlemiştik.

Hatta adı geçen zaman da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığım zamanların dörtte üçünde Fenerbahçe kulübü başkanı olarak birlikte çalıştığım kuvvetli dostluğum bulunan Aziz Yıldırım Bey tarafından da yanlış anlaşıldığımı düşünmekteyim zira o günlerdeki toplantı ardından...

Her neyse bununla yetinmeyip birebir görüşmelerimizde de taraftarlık yanı sıra, bu işi niye yapıp katkı sağlamak istediğimi de başkana bizzat izah etmiştim.

O günden bugüne gelinen süreçte gördüm ki dostluğumuz baki fakat Fenerbahçe’deki camia ilişkilerinde ciddi bir çatlak var ve bu çatlak su kaçırmaktadır.

Peki bu çatlağın camiaya bir zararı var mı?

Elbette sizin de hissettiğiniz gibi Divan Toplantısı'ndaki tartışmadan da anlaşılan çatlaktan sızan su Fenerbahçe’yi un ufak etmiş ve altı yedi yıldır müthiş bir zarar vermiş.

Oluşan iklim de Fenerbahçe’de şampiyonluğa engellerin başında gelmiştir.

Peki neydi baştan itibaren karşı geldiğim.

Neydi zaman zaman iyi niyetle kulüp başkanına empoze etmeye çalıştığım.

Holding ve iş dünyasında çok moda olan şu KURUMSALLAŞMA! fikri.

Şimdi benim bu zamana kadarki meslek hayatımda gördüğüm bir şey vardır ki; bir yerde “istatistikler böyle diyor!” falan diyerek lafa girilmişse!.

İnanmayınız.

Sizi kandırma hazırlıklarının ilk adımları atılmaktadır.

Gelelim yüksek divan toplantısındaki Aziz Yıldırım meselesine bravo.

Aziz Yıldırım’a helal olsun, yani orada yönetim kurulu üyesi Hamdi Akın’la konuşmalarını görüyorum da Hamdi Bey’in yerinde ben olsam biraz daha yüzüm kızarır ve kendime hakim olurdum diye düşünmeden edemiyorum.

Zira Sayın Akın iş dünyasındaki malum yerlere “yaslanarak” sağladığı başarıyı Fenerbahçe Kulübünün hangi kazanımında entegre etmiş, idareciliği müddetince kulübüne sirayet eden bir tane kazanç ya da mal varlığı var mı merak ediyorum.

Böyle olunca hani bir atasözü var ya;

söz gümüşse sükut altındır diye;

Susacaksın!.

Yoksa divanda “Bozarlar adamı”

kardeşim.