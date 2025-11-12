Ekonomi politikaları sonucu Türk Lirası'nın döviz karşısında erimesi, üretim maliyetlerinin artması ve dünya pazarındaki rekabet karşısında zayıf kalınması yerli sanayiyi zora soktu. Üreticiler peş peşe iflas edip iş yerlerini kapatırken yüzlerce kişi de işsiz kalıyor.

Öte yandan bir kritik kapatma kararı da Sivas'ın Divriği Maden Sahası için alındı. Erdemir A.Ş.'ye ait saha, 31 Aralık 2025'te kapatılacağı aktarıldı.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fikret Artan, kapatma kararına tepki gösterdi. 700 emekçinin işsiz kalacağı, aileleriyle beraber ilçenin yüzde 20’si bu durumdan olumsuz etkileneceğini belirtti.

GEREKÇE: İTHALATIN DAHA UYGUN OLMASI

Maden sahası kapatma gerekçesi olarak ithalat politikası işaret edildi. Kapatma kararının gerekçesi olarak Artan, "Çin dahil dış kaynak ürünlerin daha ucuza gelmesi gösterilmektedir" açıklamasını yaptı.

Fikret Artan

1997 yılında özelleştirilerek OYAK’a satılmış ve alt taşeron Ermaden A.Ş ile onun da alt taşeronu Çiftay Madencilik tarafından işletiliyordu.

Ermaden yetkililerinin açıklamalarına göre yerüstü üretimde çalışan yaklaşık 45 işçi ise çalışmaya devam edeceği bildirildi.

Yeraltı zenginlikleriyle bilinen Divriği’de işletmelerin kapatılması yeni değil. Daha önce de Koç Holdinge bağlı Demir Export İşletmesi geçtiğimiz aylarda üretimi tamamen durdurmuş, yaklaşık 250 işçinin işine son verilmişti.

DÜŞÜK KUR VE İTHALA DAYALI POLİTİKALARIN SONUCU

Artan, "Bu kapanmadan sonra birçok fabrikamız da ithalat baskısını kaldıramayıp kapatma kararı alacaktır. Bu modelle uzun süre bir yere gidilmesi mümkün değildir" dedi.

Artan, "Demir çelik sektörü ve ithalatı başta olmak üzere derhal mercek altına alınmalıdır. Düşük maliyetli ithalatın yerli ve milli üretimin çökertmesini önleyecek koruyucu tedbirler alınmalıdır. Bu tedbirler içerisinde de ithalatta tarife değişiklikleriyle denetimi, anti-damping soruşturmalarını ve yerli üretimi teşvikleri de içermelidir" ifadelerini kullandı.

İŞÇİLER VE AİLELERİN MAĞDURİYETLERİ GİDERİLMELİDİR

Artan son olarak, "Üretimi durdurulan tesislerin yeniden faaliyete geçirilmesi için yerinde inceleme bütçe desteği ve devlet sanayi işbirliği mutlaka oluşturulmalıdır. Kapanma riski taşıyan tüm maden ve fabrika sahaları için özel bir üretim koruma programı ilan edilmelidir. İşsiz kalan emekçiler ve ailelerin mağduriyetleri giderilmelidir" dedi.