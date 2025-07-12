Diyabet araştırmaları uzaya taşındı: Axiom Misyonu başladı

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Burjeel Holdings, NASA destekli Axiom Space ile ortaklaşa yürüttüğü Suite Ride çalışması, insülin kullanan diyabetli astronotların uzayda güvenle görev yapabilmesini amaçlıyor. Florida Kennedy Uzay Merkezi’nden fırlatılan Axiom Misyonu 4’te yer alan araştırma ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 14 gün boyunca mikro yerçekiminde glukoz monitörleri ve insülin stabilitesini test edecek.

Burjeel Medikal Şehir Klinik Başkanı Dr. Mohammad Fityan, “Diyabet teşhisi, pek çok kişinin önüne sınır koyuyor. Biz bu algıyı değiştirmek istiyoruz ve uzay bunun için en uygun yer” dedi. Proje, insülin dozlarının mikro yerçekiminde etkisini inceleyerek gelecekte hem uzay hem de Dünya’daki hastalar için yeni tedavi yöntemleri geliştirmeyi amaçlıyor.

Burjeel-Ax-4 Uzay Sağlık Araştırması Klinik Lideri Dr. Mohammad Fityan (sağda), Axiom Space Küresel İlaç Başkanı Gavin D'Elia (solda) ve Kennedy Uzay Merkezi'nde Axiom Space Baş Bilim İnsanı Dr. Lucie Low ile birlikte.

NASA astronotu Peggy Whitson’un komuta ettiği görevde Hindistan, Polonya ve Macaristan’dan uzmanlar da yer alıyor. Suite Ride çalışması, özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde artan diyabet vakalarına yönelik uzaktan sağlık çözümlerine ışık tutacak. Uluslararası Diyabet Federasyonu verilerine göre, 2045’te dünya genelinde diyabet hastası sayısı 783 milyona ulaşacak.