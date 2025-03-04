Diyabet hastaları için güvenli oruç rehberi! Ramazan'da şeker hastalarına kritik öneriler

Uzmanlar, diyabet hastalarının oruç tutarken karşılaşabileceği riskleri şu şekilde açıkladı:

"Uzun süreli açlık, hipoglisemi (kan şekeri düşüklüğü) veya hiperglisemi (kan şekeri yüksekliği) gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, diyabet hastalarının oruç tutmadan önce mutlaka doktorlarına danışmaları ve bireysel sağlık durumlarına uygun bir plan yapmaları gerekmekte."

Harvard Medical School'dan Dr. David Nathan ise, diyabet hastalarının oruç sırasında kan şekeri seviyelerini düzenli olarak kontrol etmelerinin önemine dikkat çekti:

"Kan şekeri seviyelerinin düzenli olarak izlenmesi, diyabet hastalarının sağlıklarını korumaları için kritik öneme sahiptir. Ayrıca, ilaç dozlarının ve yemek saatlerinin oruç düzenine göre ayarlanması gereklidir."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: DİYABET VE ORUÇ ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Diabetes Care dergisinde yayımlanan bir çalışmada, oruç tutmanın diyabet hastaları üzerindeki etkileri incelendi.

Araştırma, oruç sırasında kan şekeri seviyelerinin dalgalanabileceğini ve bu durumun hipoglisemi veya hiperglisemi riskini artırabileceğini ortaya koydu. Ancak, doktor kontrolünde yapılan düzenlemelerle oruç tutmanın bazı hastalar için mümkün olabileceği belirtildi.

Bir başka çalışmada ise, aralıklı oruç uygulamalarının diyabet üzerindeki olumlu etkileri ele alındı.

Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 'da yayımlanan bu araştırma, aralıklı oruç sırasında insülin duyarlılığının arttığını ve kan şekeri seviyelerinin daha iyi kontrol edildiğini gösterdi. Ancak, bu tür uygulamaların diyabet hastaları için doktor gözetiminde yapılması gerektiği vurgulandı.

Epilepsi hastaları Ramazan'da nelere dikkat etmeli? Uzmanlardan Oruç önerileri

DİYABET HASTALARI İÇİN RAMAZAN'DA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Doktor Onayı Alın: Oruç tutmadan önce mutlaka bir endokrinoloji uzmanına danışın. Doktorunuz, ilaç dozlarınızı ve yemek düzeninizi oruç programına göre ayarlayabilir.

2. Kan Şekerinizi Düzenli Olarak Ölçün: Oruç sırasında kan şekeri seviyelerinizi düzenli olarak kontrol edin. Hipoglisemi veya hiperglisemi belirtileri fark ederseniz orucunuzu bozun ve doktorunuza başvurun.

3. Sahur ve İftar Arasında Dengeli Beslenin: Sahurda protein, lif ve sağlıklı yağlar içeren bir öğün tercih edin. İftarda ise aşırı yemekten kaçının ve karbonhidrat alımını sınırlayın.

4. Bol Sıvı Tüketin: İftar ve sahur arasında yeterli miktarda su içerek vücudunuzu susuz bırakmayın.

5. Egzersizi Dikkatle Planlayın: Hafif tempolu yürüyüş gibi düşük yoğunluklu egzersizler yapabilirsiniz. Ancak, ağır egzersizlerden kaçının.

DİYABET HASTALARI İÇİN ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

İslam dini, sağlık sorunları olan bireyler için oruç tutmama konusunda kolaylık sağlamakta.

Prof. Dr. Metin Güçlü, "Diyabet gibi kronik hastalıkları olan bireyler, sağlıklarını riske atmadan dini vecibelerini yerine getirebilirler. Fidye verme veya başka ibadetlerle bu durumu telafi etme imkanı bulunmaktadır" dedi.

Enerjik ve sağlıklı bir Ramazan için uzman önerileri

UZMANLARDAN ÖNERİLER

Harvard’dan Dr. David Nathan, "Diyabet hastalarının oruç tutma kararı, bireysel sağlık durumlarına bağlıdır. Bu nedenle, doktor kontrolü olmadan oruç tutmak riskli olabilir," diyor. Prof. Dr. Metin Güçlü ise, "Diyabet tedavisinde en önemli adım, sağlıklı yaşam tarzı ve tıbbi beslenme tedavisidir. Ramazan ayında bu prensiplere daha fazla dikkat edilmelidir" açıklamasını yapıyor.

GELECEK ÖNERİLER VE SAĞLIKLI BİR RAMAZAN İÇİN ADIMLAR

Uzmanlar, diyabet hastalarının oruç tutma kararını doktorlarıyla birlikte değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

World Health Organization (WHO) 'dan Dr. Gojka Roglic, "Diyabet hastalarının sağlıklarını riske atmadan dini vecibelerini yerine getirebilmeleri için bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır" dedi.