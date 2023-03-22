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Diyabet hastaları için Ramazan Ayı önerileri

Endokrinoloji Doç. Dr. Pınar Şişman, şeker hastalarının gün içinde az ve sık yemek yemeleri, kan şekeri düzeylerini belirli bir seviyede tutabilmelerinin büyük önem taşıdığını ifade ederek oruç tutmak isteyen hastaların doktor kontrolüyle sağlıklı bir şekilde oruçlarını tutabileceklerini söyledi.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 09:38
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Diyabet hastaları için Ramazan Ayı önerileri

Diyabet hastaları için Ramazan Ayı önerileri
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İHA'nın haberine göre; Diyabet hastalarının doktorlarından alacağı tavsiyelerle oruç tutabileceklerini ve kan şekeri düşüklüğü 'hipoglisemi' hakkında bilgi veren Endokrinoloji Doç. Dr. Pınar Şişman şunları söyledi:

“Diyabet hastalarında uzun süren açlık esnasında kan şekeri tehlikeli olarak düşebilir. Ancak bu risk her diyabet hastası için farklıdır. Bu sebeple oruç tutma kararı verilmeden önce hasta, hekimi tarafından değerlendirilmelidir. Diyabetin tipi, kullanılan ilaçlar, genel sağlık durumu, eşlik eden hipertansiyon, kalp hastalığı gibi başka hastalıkların olup olmaması gibi birçok faktör oruç tutma kararında önem taşır”

Diyabeti hafif olan, kan şeker ölçümlerinin iyi seyrettiği doktoru tarafından teyit edilen, insülin ya da insülin salgılatıcı ilaçları kullanmayan diyabet hastalarının oruç tutması doktor onayı alındıktan sonra sorun teşkil etmeyeceğini belirten Şişman şunları söyledi:

“Oruç tutmak istiyorsanız, öncelikle takip ve tedavinizi yapan hekiminizle görüşüp, oruç tutmanızın uygun olup olmadığını öğrenin. Düzenli olarak parmaktan kan şeker ölçümlerinizi yapın. Unutmayın, kan şekerini ölçmek orucu bozmaz. Hipoglisemi riskini artıracağı için yoğun egzersizlerden kaçının. Ramazan boyunca beslenmenize daha fazla özen gösterin. Sahurda posadan zengin ve uzun süre tok tutacak gıdaları tercih edin. Çavdar veya tam buğday ekmeği, az yağlı peynir, yumurta, zeytin, bol yeşillik, bir bardak süt veya ayran ve bir porsiyon meyve uygun bir seçenek olabilir. Orucunuzu salata ve bir kâse çorba ile açıp, 10-15 dakika ara verdikten sonra yemeğe devam ederek ani şeker yükselmelerinden kaçınabilirsiniz. Gece ara öğününde ise, gün boyu yeterince tüketemediğiniz meyve, süt veya yoğurt, az miktarda fındık, badem, ceviz gibi besin gruplarına yer verin. Sıvı ihtiyacınızı karşılayabilmek için de iftardan sonra bol su ve bunun yanında yanı sıra şekersiz komposto, ayran, süt, şekersiz çay gibi içecekler tercih edebilirsiniz”

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