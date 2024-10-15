Diyabet hastalarına müjdeli haber

Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezi tarafından yapılan bir araştırma, tip 2 diyabet hastalarının %86’sının artık insülin kullanmasına gerek kalmadığını ortaya koydu. Recellularization via Electroporation Therapy (ReCET) adı verilen bu yeni yöntem, hastaların insüline duyarlılığını artırarak hastalığın ana nedenini hedef alıyor.

RECET NASIL ÇALIŞIYOR?

Dr. Celine Busch liderliğindeki araştırma ekibi, ReCET yönteminin, kontrollü elektrik darbeleri kullanarak hücre zarlarında küçük, geri dönüşü olmayan delikler oluşturduğunu ve bu sayede DNA’nın hücrelere iletilmesini sağladığını belirtti. Bu işlem, vücudun insüline duyarlılığını artırmayı amaçlıyor. Katılımcılar, endoskopi sonrası 14 gün boyunca sıkı bir sıvı diyeti uyguladı ve ardından haftalık semaglutid tedavisine başladı.

GÜVENLİ VE ETKİLİ BİR YÖNTEM

Araştırma sonuçlarına göre, 24 ay boyunca izlenen 14 katılımcının 12’si insülin tedavisine ihtiyaç duymadı. Dr. Busch, ReCET’in güvenli ve uygulanabilir bir yöntem olduğunu ve semaglutid ile kombinlendiğinde insülin tedavisine olan ihtiyacı etkili bir şekilde ortadan kaldırabileceğini belirtti. Araştırma ekibi, bu bulguları doğrulamak için daha büyük çaplı çalışmalar yapmayı planlıyor.