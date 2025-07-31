Diyabet hastalarını bekleyen yaz tuzakları! Şekeri olanlara uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam tarzı ve obezitenin etkisiyle dünya genelinde hızla artan diyabet, artık sadece yetişkinleri değil, çocukları bile tehdit ediyor.

Yaz mevsiminde, özellikle kumsalda yapılan bazı yaygın hatalar, diyabet hastaları için ciddi sağlık risklerini beraberinde getiriyor.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanları, sıcak havalarda yapılan 6 kritik yaz hatasının diyabet yönetimini zorlaştırdığını ve komplikasyon riskini artırdığını belirtti.

Bilimsel araştırmalar ve uluslararası uzman görüşleri, bu hataların kan şekeri kontrolünü bozabileceğini ve hayati sonuçlara yol açabileceğini ortaya kodu.

İşte kumsalda ve yaz aylarında diyabet hastalarının kaçınması gereken 6 hata ve alınması gereken önlemler...

1. Kumsalda Yalınayak Yürümek

Sıcak kumsalda yalınayak yürümek, diyabet hastaları için ciddi bir tehlike oluşturdu.

Uzmanlar; Özellikle sinir hasarı (nöropati) olan diyabet hastalarının, kumun yüksek sıcaklığını hissedemeyebileceğini ve bu durumun ayak tabanında yanıklara yol açabileceğini vurguladı.

Ayrıca, kumsalda cam kırıkları, iğne gibi kesici cisimler ya da sivri taşlar, diyabetik ayak yaralarına ve enfeksiyonlara neden olabilir.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden diyabet uzmanı Dr. Rita Kalyani, diyabetik nöropati vakalarının %50’sine kadarının ayak yaralanmalarıyla komplike hale geldiğini belirtti.

Kumsalda mutlaka koruyucu terlik kullanın ve denize girerken deniz ayakkabısı tercih etmeniz önerildi.

2. Yetersiz Su Tüketimi

Yaz aylarında artan sıcaklık ve fiziksel aktiviteler, vücutta sıvı kaybını artırıyor. Dehidrasyon, kan şekeri seviyelerini beklenmedik şekilde yükseltebilir.

Uzmanlar, “Vücudun susuz kalması, kan şekerini sanılandan çok daha fazla etkiler. Çay, kahve, bira veya meyve suları, suyun yerini tutmaz” dedi.

The Lancet dergisinde yayımlanan bir çalışma, dehidrasyonun tip 2 diyabet hastalarında hiperglisemi riskini %30 artırdığını gösterdi.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden Prof. Dr. David Simmons, diyabet hastalarının günde en az 2-3 litre su tüketmesi gerektiğini vurguladı.

Günde 1-2 bardak maden suyu veya ayran içebilirsiniz, ancak sıvı ihtiyacınızı ağırlıklı olarak suyla karşılamanız önerildi.

3. Uzun Süre Güneşe Maruz Kalmak

Kumsalda uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz kalmak, diyabet hastalarında cilt problemlerini ve güneş çarpması riskini artırdı.

İç Hastalıkları Uzmanları, yüksek sıcaklık ve nemin, diyabet hastalarında kan şekeri regülasyonunu bozabileceğini belirtti.

Diabetes Care dergisinde yayımlanan bir araştırma, güneş çarpmasının diyabet hastalarında halsizlik, kas krampları ve baş ağrısı gibi semptomları tetiklediğini ve kan şekeri dengesizliklerine yol açtığını ortaya koydu.

Bol, hafif ve hava alan kıyafetler giyin, şapka ve UV korumalı güneş gözlüğü kullanın. Güneşin en yoğun olduğu 11:00-15:00 saatleri arasında gölgede kalmaya özen göstermeniz tavsiye edildi.

4. Klima Kullanımında Aşırılık

Yaz aylarında serinlemek için klima kullanımı yaygın, ancak yanlış ayarlar diyabet hastaları için sorun oluşturabileceğiniz bildirildi.

Uzmanlar, klimaların 24 derece civarında tutulması gerektiğini, daha düşük sıcaklıkların vücut ısısını ani şekilde düşürerek stres hormonlarını artırabileceğini söyledi.

Almanya’daki Helmholtz Zentrum München’den Dr. Annette Peters, düşük sıcaklıkların diyabet hastalarında kan şekeri dalgalanmalarını tetikleyebileceğini belirtti.

Klima sıcaklığını 24-26 derece arasında tutun ve ani sıcaklık değişikliklerinden kaçınmaniz tavsiye edildi.

5. Düzensiz Beslenme ve Şekerli İçecekler

Yaz aylarında tatil rehaveti, diyabet hastalarının beslenme düzenini bozabiliyor. Şekerli içecekler, dondurma ve fast-food tüketimi kan şekeri seviyelerini hızla yükseltebilir.

The Lancet’in araştırması, obeziteyle bağlantılı tip 2 diyabet vakalarının %70’inin düzensiz beslenmeden kaynaklandığını gösterdi.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Prof. Dr. Frank Hu, diyabet hastalarının yaz aylarında düşük glisemik indeksli gıdaları tercih etmesi gerektiğini vurguladı.

Öneri: Taze sebze, tam tahıllı ürünler ve protein ağırlıklı beslenmeye özen gösterin. Şekerli içecekler yerine su veya bitki çayları tercih edin.

6. Egzersiz Düzeninin Bozulması

Yaz aylarında egzersiz düzenini aksatmak, kan şekeri kontrolünü zorlaştırdı. Uzmanlar, düzenli egzersizin diyabet yönetiminde kritik olduğunu, ancak sıcak havalarda öğle saatlerinde yapılan egzersizlerin riskli olabileceğini belirtti.

Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism dergisinde yayımlanan bir çalışma, düzenli fiziksel aktivitenin tip 2 diyabet hastalarında HbA1c seviyelerini %1’e kadar düşürebileceğini gösterdi.

Egzersiz için sabah erken saatleri veya akşam serinliğini tercih edin. Yürüyüş, yüzme gibi hafif aktivitelerle hareketliliğinizi sürdürün.

KÜRESEL BİR TEHDİT: DİYABET ARTIŞI

Diyabet, dünya genelinde hızla yayılan bir sağlık sorunu. The Lancet’te yayımlanan bir araştırmaya göre, 529 milyon olan diyabet hastası sayısının 2050’ye kadar 1,3 milyarı aşacağı öngörüledi.

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Enstitüsü’nden Dr. Liane Ong, diyabetin kalp hastalıkları, böbrek yetmezliği ve körlük gibi komplikasyonlarla sağlık sistemlerini zorladığını belirtti. Uzmanlar, yaz aylarında alınacak basit önlemlerle bu risklerin azaltılabileceğini vurguladı.

BİLİNÇLİ ADIMLARLA SAĞLIKLI BİR YAZ

Diyabet hastaları, yaz aylarında kumsalda ve tatilde daha dikkatli olmalı. Uzmanlar, “Küçük önlemler, büyük komplikasyonları önleyebilir” diyerek, hastaların doktorlarıyla düzenli iletişim halinde olmalarını önerdi.

Uluslararası uzmanlar da, kan şekeri kontrolü, cilt bakımı ve sıvı alımına özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Kumsalda terliksiz yürümekten kaçınarak, bol su tüketerek ve düzenli beslenmeye devam ederek, diyabet hastaları yaz aylarını sağlıklı ve güvenli geçirebilir.