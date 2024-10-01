Diyabet hastalarının yüzde 30’u gizli kalp krizi geçiriyor

Denizli Özel Egekent Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bilgin Emrecan, kalp krizinin kalp ve damar hastalıkları arasında en ölümcül olanlardan biri olduğunu vurguladı.

Özellikle diyabet hastalarının yüzde 30’unun gizli kalp krizi geçirdiğine dikkat çeken Emrecan, kalp krizinin belirtilerinin göğüs ortasında ağrı, çarpıntı, nefes darlığı ve ani bilinç kaybı olduğunu belirtti. Gençlerde ise mide ağrısı, bulantı ve ekşime gibi semptomların da görülebileceğini ifade etti.

Kalp krizinin en önemli belirtilerinden birinin ağrı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Emrecan, “Kalp damarlarındaki ağrı spesifiktir ve belirli bir karaktere sahiptir. Eğer hastada hareket halindeyken göğsün ortasında ağrı hissediliyorsa, bu kalbin oksijen ihtiyacının arttığını gösterir. Bu ağrı yanma şeklinde olup, çeneye, sol kola ve sol omuza yayılabilir. Dinlenme durumunda genellikle ağrı geçer” dedi. Yüzde 100 tıkanma durumunda ise ağrının yarım saatten fazla sürebileceğini ve bulantı, kusma gibi belirtilerin de eşlik edebileceğini açıkladı.

KORUNMA YÖNTEMLERİ VE RİSK FAKTÖRLERİ

Kalp krizinin önlenmesi için dikkat edilmesi gereken risk faktörlerini sıralayan Emrecan, sigaranın en başta geldiğini belirtti. Ayrıca hareketsizliğin metabolik sendrom riskini artırdığını, diyabetin kontrol altında tutulmasının önemini vurguladı.

İşlenmiş gıdalardan ve şekerli besinlerden uzak durulması gerektiğini söyleyen Emrecan, genetik faktörlerin değiştirilmesi mümkün olmasa da diğer risklerin ortadan kaldırılmasının kalp damar hastalıklarını yüzde 50 oranında azaltabileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Emrecan, ebeveynleri 50 yaş altında kalp krizi geçiren kişilerin risk altında olduğunu belirterek, bu gruptaki bireylerin 40 yaşında mutlaka kontrole gitmeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca, sebze ve meyve ağırlıklı beslenmenin yanı sıra yağlı yiyeceklerden uzak durulmasının da önemli olduğunu vurguladı. “Hafif spor ve yürüyüş yapmak kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinde etkili olacaktır” diyerek önerilerini tamamladı.