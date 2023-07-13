Diyabet hastası düzenli göz muayenesi yaptırmalı

Diyabet çağın hastalığı ve en çokta gözleri etkiliyor. Diyabetli hastaların çoğunluğu ciddi göz sorunları yaşıyor. Doç. Dr. Burak Erden, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de diyabetin görülme sıklığının arttığını vurguladı ve göze verdiği zararları anlattı.

Diyabet hastası düzenli göz muayenesi yaptırmalı

Doç. Dr. Erden “Diyabet (şeker) tanısı alan her hasta düzenli olarak göz muayenesine gitmelidir. Görme yetisinin korunması açısından göz hekimince yapılacak düzenli muayeneler çok büyük önem taşıyor” diye uyarıda bulundu.

Diyabet sebebiyle oluşabilecek göz rahatsızlığı olan Diyabetik Retinopati’nin altını çizen Erden, “Retina dokusu, gözün arka - iç yüzeyinde bulunan ve görme hücrelerini içeren tabakadır. Çok zengin bir damar ağı bulunan retina, kronik kan şekeri yüksekliğinden çok etkilenir. Retina damarlarının tıkanması sonucu kan dolaşımı bozulur ve retina hücreleri oksijensiz kalarak ölmeye başlıyor” diye konuştu.

“Diyabetik retinopati; 20-50 yaş arası önlenebilir körlüklerin en önemli sebebidir. Zamanında önlem alınmazsa bu süreç kalıcı körlükle sonuçlanır” diye konuşan Erden şunları söyledi:


“Diyabetik retinopati, kan şekerini iyi yöneten, diyetine, tedavisine, egzersize dikkat ederek yaşayan ve göz muayenelerini aksatmayan bireylerde, kontrolsüz bireylere oranla çok daha az görülür ve daha kolay kontrol altına alınabiliyor. Tatlı tüketiminin de azaltılması etkileri yavaşlatmaya yardımcı oluyor.
Diyabet hastalarının özellikle hastalığın beşinci yılından itibaren yılda en az bir kez, Diyabetik retinopati teşhisi konulan hastaların ise 3-4 aylık süreçlerde düzenli göz muayenesi olmaları ve göz diplerini kontrol ettirmeleri gereklidir. Bu muayeneler görme yetisinin kaybedilmemesi açısında olmazsa olmazlardan bir tanesi. Diyabetik retinopatide tedavilerin esas amacı hastalığın hızını yavaşlatmakta. Uygulanacak tedavi hastalığın evresine ve şiddetine göre değişkenlik gösterir. Retinopati henüz başlangıç aşamasında ise, kan şekerinin kontrol altına alınması ilerleyici hasarı ve görme kaybını engelleyebilir. İlerlemiş retinopati varlığında, yine hasarın şiddetine bağlı olarak, lazer tedavisi, göz içi enjeksiyonlar ve retina cerrahisi uygulanmaktadır. Dolayısıyla, erken teşhis konulan hastalarda argon lazer tedavisi ile gözün ömrünü uzatmak mümkün olabilir”

DİYABETE KARŞI NASIL ÖNLEM ALMALI?

Diyabete karşı kişilerin bireysel olarak alabilecekleri önlemleri de aktaran Doç. Dr. Erden, şu uyarılarda bulundu:

“Şekerli yiyeceklerden uzak durun, gazlı içecekleri hayatınızdan çıkarın, içeceklerde kullandığınız şekeri kaldırın veya tatlandırıcı kullanın, sigara içmeyin, margarin tüketiminden kaçının, alkolü olabildiğince az tüketin, tansiyonunuzun normal seviyelerde olduğundan kesinlikle emin olun”

DHA

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