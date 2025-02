Diyabet ve kalp damar hastalıkları birleşen tehlike! Bilimsel araştırmalar bakın ne diyor!

Son yıllarda yapılan araştırmalar, diyabet ve kalp damar hastalıkları arasındaki ilişkinin çok daha yakın olduğunu gösteriyor. Amerikan Kardiyoloji Koleji tarafından yayınlanan 2022 tarihli bir çalışma, diyabetin kalp hastalıkları için bağımsız bir risk faktörü olduğunu ve bu iki hastalığın birlikte görüldüğünde ölüm oranlarını önemli ölçüde artırdığını ortaya koyuyor.

Diyabet ve kalp damar hastalıkları arasında bir köprü oluşturan birkaç faktör var.

Kardiyoloji uzmanı Dr. Elizabeth Ward, bu ilişkileri şu şekilde açıkladı:

"Diyabet, vücutta iltihaplanma, oksidatif stres ve damar sertliği gibi mekanizmaları tetikleyerek kalp hastalıklarına yol açabilir. Özellikle uzun süre kontrol altına alınmayan diyabet, damarları tahrip edebilir ve bu da kalp krizi, inme ve diğer ciddi kardiyovasküler hastalıklara zemin hazırlar."

Bir diğer önemli faktör ise insülin direnci. Endokrinoloji uzmanı Dr. James McGill, "İnsülin direnci, vücudun insüline karşı daha az duyarlı hale gelmesiyle diyabetin temel nedenlerinden biridir. Bu durum, yüksek kan şekeri seviyelerine ve dolayısıyla damar duvarlarının hasar görmesine yol açabilir" dedi.

İnsülinin etkili bir şekilde çalışmaması, damar sağlığını bozar ve bu da kalp hastalıklarının gelişmesine yol açar.

Birçok bilimsel araştırma, diyabetin kalp hastalıkları üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak adına yapıldı.

Journal of the American College of Cardiology dergisinde yayımlanan bir araştırma, diyabeti olan hastaların kalp hastalıkları riskinin, diyabeti olmayanlara göre %50-100 daha fazla olduğunu vurguladı.

Bir diğer önemli çalışma, Framingham Heart Study adlı 30 yılı aşkın süredir devam eden bir araştırmaya dayanmaktadır. Bu araştırmada diyabeti olan kişilerde kalp hastalıklarının ortaya çıkma olasılığının %200'e kadar arttığı tespit edildi.

Kardiyoloji profesörü Dr. Robert Phillips, "Diyabet, kalp hastalıkları ile doğrudan ilişkili olan ve hastaların yaşam kalitesini ciddi şekilde düşüren bir faktördür. Diyabet hastalarının daha sık kalp krizi geçirmeleri, bu hastalıklar arasında bir etkileşim olduğunu gösteriyor" dedi.

Diyabetin kalp sağlığı üzerindeki etkileri, yalnızca kan şekeri seviyelerinin yükselmesiyle sınırlı değil.

İç hastalıkları uzmanı Dr. Jennifer Park, "Diyabet, vücutta inflamasyonu artıran bir hastalıktır. Yüksek kan şekeri, damar duvarlarını zayıflatabilir ve kolesterolün damar içinde birikmesine neden olabilir. Bu da ateroskleroz (damar sertliği) ve kalp krizi riskini önemli ölçüde artırır" dedi.

Ayrıca, diyabet hastalarında genellikle hipertansiyon (yüksek tansiyon) ve yüksek kolesterol seviyeleri de görülmekte. Bu durumlar, kalp damar hastalıklarının gelişimini hızlandırır.

Kardiyolog Dr. Sarah Johnson, "Diyabet, aynı zamanda böbrek fonksiyonlarını etkileyebilir, bu da kan basıncının düzenlenmesini zorlaştırır ve kalp hastalıkları riskini daha da artırır" şeklinde uyardı.

Diyabetin ve kalp hastalıklarının önlenmesinde en önemli adım, sağlıklı yaşam tarzı seçimleri.

Kardiyoloji uzmanı Dr. William Matthews, "Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve kilo kontrolü, diyabetin kalp hastalıklarına yol açan etkilerini azaltabilir. Diyabeti olan kişiler, kan şekeri düzeylerini düzenli olarak kontrol etmeli ve doktorlarının önerilerine dikkat etmelidirler" dedi.

Egzersiz yapmak, vücudun insülin duyarlılığını artırarak diyabeti kontrol altına almaya yardımcı olabilir. Ayrıca, düşük şekerli ve sağlıklı yağlardan zengin bir diyet, hem diyabetin hem de kalp hastalıklarının riskini azaltabilir. Sigara içmeyi bırakmak da bu hastalıkların önlenmesinde kritik bir rol oynar.

Diyabet, kalp hastalıkları ile el birliği yaparak, sağlığımızı tehdit eden ciddi bir sorun haline gelmekte.

Diyabetin ve kalp damar hastalıklarının önlenmesi için daha fazla araştırma yapılması gerektiği açık olsa da, sağlıklı yaşam tarzı seçimleri bu iki hastalığın etkilerini azaltmak için en iyi çözüm olarak karşımıza çıktı.

Uzmanlar, diyabeti kontrol altına almak ve kalp sağlığını korumak için erken tanı, tedavi ve yaşam tarzı değişikliklerinin önemine dikkat çekti.