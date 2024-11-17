Diyabete dikkat çekmek için panel düzenlendi

Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi, 'Diyabete Karşı Sağlıklı Şehir Hareketi' adı altında anlamlı bir panel düzenledi. Dünya Diyabet Günü vesilesiyle gerçekleştirilen etkinlik, 'Sağlıklı Kentte Öncü Diyabete Karşı Güçlü Tepebaşı' sloganıyla dikkat çekti. Panel, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleştirildi ve katılım yoğun oldu.

Etkinlik, Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Canan Adlım ve Tabipler Odası Başkanı Nesrin Ekici'nin açılış konuşmalarıyla başladı. Moderatörlüğünü Sağlık İşleri Müdürü Aslı Turla Ünügür'ün üstlendiği panelde uzmanlar, diyabet üzerine çeşitli konularda sunumlar gerçekleştirdi. Prof. Dr. Birgül Kırel, 'Tip 1 Diyabet' konusunda bilgi verirken; Dr. Öğr. Üyesi Toygar Kalkan, 'Tip 2 Diyabet' üzerine bir sunum yaptı. Uzman Diyetisyen Bengisu Özer ise 'Tip 1 Diyabette Beslenme' üzerine katılımcılara bilgiler sundu. Ayrıca, Dr. Öğr. Üyesi Hakan Uysal, 'Diyabetik Ayak', Dr. Melis Danışman Sonkurt ise 'Diyabetle Mücadelede Ruhsal Zorluklar' konularını ele aldı. Etkinlikte, Melek Kesikbaş tarafından 'Diyabette Yaşam Tecrübeleri' paylaşıldı.

Spor İşleri Müdürlüğü Rekreasyon Birimi de etkinlikte yer alarak katılımcılar için çeşitli aktiviteler düzenledi. Özellikle çocukların yaptığı resimler ve hazırladıkları notlar, etkinlik alanında oluşturulan diyabet ağacına asıldı. Panel, konuşmacılara teşekkür belgelerinin verilmesiyle sona erdi.