Uzmanlar, günlük yalnızca bir kaşık tüketimin bile diyabetle mücadelede önemli faydalar sağlayabileceğini ifade etti.

Sağlıklı yaşamın yolları, kimi zaman mutfak raflarımızda gizlenmiş doğal bileşenlerde saklı bulundu.

Son yıllarda hız kazanan bilimsel araştırmalar ve yabancı uzmanların görüşleri, sofraların vazgeçilmezi olan bir baharatın, özellikle diyabet ve kalp sağlığı üzerindeki kritik rolünü ortaya çıkardı. Bahsedilen o mucizevi bileşen: Tarçın.

BİLİMSEL VERİLER KANITLADI

Tarçının metabolik etkileri, dünyanın dört bir yanında saygın bilim kuruluşları tarafından incelemeye alındı. Bu araştırmalar, tarçının ana aktif bileşenlerinden biri olan sinnamaldehitin, vücudun insüline duyarlılığını artırarak kan şekeri seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olabileceğini gösterdi.

Fransa'daki saygın araştırma ekibinden Dr. Jean-Pierre Roussel ve arkadaşlarının yürüttüğü plasebo kontrollü bir çalışma, bozulmuş açlık kan şekeri düzeyine sahip aşırı kilolu veya obez bireylerde tarçın ekstraktı takviyesinin glikoz toleransını iyileştirdiğini gözlemledi.

Benzer şekilde, çok sayıda kontrollü deneme ve meta-analiz, tarçın veya ekstrelerinin Tip 2 diyabet hastalarında glikosile edilmiş hemoglobin (HbA1c) ve açlık kan şekeri düzeylerinde kayda değer düşüşlere yol açtığını tespit etti.

Araştırmacılar, tarçının, karaciğerdeki glikoz metabolizmasını düzenleme ve ince bağırsaktaki glikoz emilimini yavaşlatma mekanizmalarını da tetiklediğini belirtti.

UZMANLARDAN ‘DİKKATLİ TÜKETİM’ VURGUSU

Dünya çapında tanınan beslenme uzmanı ve hekim Dr. Michael Greger, tarçının anti-diyabetik faydalarına ilişkin bazı çekincelerini dile getirdi.

Dr. Greger, fayda gösteren çoğu çalışmanın, yüksek düzeyde karaciğer için potansiyel olarak toksik bir bileşen olan kumarin içeren Çin tarçını (Cassia) kullanılarak yapıldığını ifade etti.

Dr. Greger, kumarin içeriği son derece düşük olan ve "gerçek tarçın" olarak bilinen Seylan tarçınının güvenli olduğunu, ancak kan şekerini düşürmedeki etkinliğinin tartışmalı olduğunu belirtti.

Birleşik Krallık merkezli beslenme ve takviye uzmanı Dr. Sarah Brewer ise, günde yalnızca 1 gram (yaklaşık yarım çay kaşığı) tarçın tüketiminin bile Tip 2 diyabetli kişilerde kan şekeri seviyelerini yaklaşık %10 oranında iyileştirebileceğini, aynı zamanda kalp fonksiyonlarını iyileştirici, antioksidan ve anti-enflamatuar etkileri olduğunu ifade etti.

Dr. Brewer, tarçının insülin duyarlılığını artırmada destekleyici bir rol üstlendiğinin altını çizdi.

KALP SAĞLIĞINA ÇİFT YÖNLÜ KORUMA

Araştırmalar, tarçının diyabete karşı mücadeledeki rolünün ötesine geçtiğini de gözler önüne serdi.

Tarçın tüketimi, trigliserit ve LDL (kötü) kolesterol seviyelerinde düşüş sağlarken, aynı zamanda yüksek antioksidan özelliği sayesinde kalp ve damar sağlığını korumaya yardımcı oldu.

Uzmanlar, bu nedenle tarçının kan şekerini dengelemenin yanı sıra kalp sağlığını desteklemek için de günlük beslenme düzenine eklenmesi gerektiğini bildirdi.