Diyabetik Ayak Konseyi kuruldu

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Bilgehan Çatal şeker hastalığı ile ilgili bilgi verdi. Çatal, “Şeker hastalığının en ciddi komplikasyonlarından birisi diyabetik ayaktır. Diyabetik ayak, ayakta kapanmayan yaralar ile başlayan ve uygun tedavi edilmediğinde ilerleyerek uzuv kaybına kadar gidebilen bir klinik durumdur. Türkiye’de yaklaşık 7 milyon diyabet hastası olduğu bilinmektedir ve bu rakam ne yazık ki artış eğilimi göstermektedir. Diyabet hastalarının yaklaşık olarak üçte birinde diyabetik ayak gelişmektedir. Ülkemizdeki diyabetik vaka sayısı göz önünde bulundurulduğun da diyabetik ayak hastalarının sayısal olarak ne kadar fazla olduğu görülmektedir” şeklinde konuştu.

“ÖLÜME KADAR GÖTÜREBİLİYOR”

Doç. Dr. Bilgehan Çatal, diyabetik ayağın özellikle şeker seviyelerinin iyi kontrol altında alınmadığı vakalarda ortaya çıktığını belirterek şunları söyledi:

“Şeker seviyelerinin kontrolsüz olarak uzun süre yüksek kalması sinirlere ve damarlara hasar verir. Bu hasar ayakta koruyucu duyunun kaybına neden olur. Damar hasarı ise diyabetik hastaların nerdeyse yarısından fazlasında ayak ve bacaklara anormal derecede az kan gitmesine neden olur. Bu iki durumun birleşmesiyle ayakta önce iyileşmeyen yaralar ve ülser gelişimi başlar. Enfeksiyona yatkınlık da olduğu için bu yaralar çok kısa bir süre içinde enfekte olur. Diyabetik hastalarda bu enfeksiyon ne yazık ki çok hızlı ilerler ve ilerledikçe ayağa zarar vererek daha yukarılara doğru yayılır. Zamanında doğru tedavilerin uygulanması uzuv kaybına hatta ölüme kadar uzanan komplikasyonlara neden olur. Bu nedenledir ki ayak ve bacakta gelişen uzuv kayıplarının büyük bölümünü diyabetik ayak oluşturur. Diyabetik ayak hastalarına hızlı ve uygun tedavi verilmesi için hastanın birçok farklı tıp branşı tarafından aynı anda değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle diyabetik ayak konseyleri veya klinikleri kurulmuştur.”

“UZUV KAYIPLARINI YÜZDE 90 AZALTIYOR”

Ayak Konseyi’ne ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:



"Bilimsel çalışmalar, diyabetik ayak hastalarının birçok branştan hekimin katıldığı konseylerde değerlendirilip tedavi planlanmasının yapılmasının uzuv kayıplarını yüzde 90 oranında azalttığını göstermiştir. Konseyde Ortopedi Uzmanı, Endokrinoloji Uzmanı, Kalp Damar Cerrahı, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uzmanı hekimler yer almakta. Diyabetik ayak gibi çok çabuk ilerleyen bir hastalıkta ilgili tüm hekimlerin hastayı aynı anda değerlendirilip hızlı bir şekilde tedaviye başlamaları çok önemli. Diyabetik ayak konseyinin çalışmaları ile uzuv kayıpları azaltılması ve hastalarda yeniden diyabetik ayak gelişimini önlenmesi amaçlanmaktadır."

DHA