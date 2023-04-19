Diyabetlilere bayram uyarısı

Uzmanı diyabetliler bayramda sık ama az yemeğe özen göstermeli diyerek uyarı yaptı.

Diyabetlilere bayram uyarısı

İHA’nın haberine göre; Dahiliye Uzmanı Dr. Ali Nizamoğlu, “Bayramda az miktarda ve sık yemeye özen gösterilmeli. Öğlen yemeğinde zeytinyağlı sebze yemekleri ile hafif ızgara et ve salatadan oluşan bir sofra, ara öğünde meyve veya yoğurt, akşam yemeğinde de hafif besinler tercih edilmelidir” sözlerini kullandı.

Dahiliye Uzm. Dr. Ali Nizamoğlu, diyabet hastalarına Ramazan bayramı ile birlikte beslenme uyarılarında bulunarak, “Ramazan ayının bitişinin ardından özellikle oruç tutan diyabetik bireylerin bayramda öğün sayısını arttırması ve yüksek miktarda şeker, yağ ve tuz içeren besinlerin tüketimi kan şekerinde ani dalgalanmalara sebep olurken hayati bir risk oluşturabilir.

Bayram süresince hiperglisemi atakları açısından hastanın uyarılması ve glukoz takibi gerekir” ifadelerini kullandı.

Diyabetli hastaların günlük yaşamlarında uyguladıkları özel beslenme programına ve tedavilerine aynen devam etmeleri gerektiğini ifade eden Dahiliye Uzmanı Dr. Ali Nizamoğlu şunları söyledi:
“Sabah kahvaltı ile beslenmeye başlanmalı. Kahvaltıda ağır kızartmalar, poğaça, açma ve börek gibi hamur işleri ile sucuk, salam ve sosis gibi ısıl işlem görmüş besinlerden uzak durulmalıdır. Peynir, yumurta ve süt gibi protein kaynakları, zeytinin yanı sıra salatalık ve domates gibi sebzeler, ekmek tercihi bakımından da tam tahıllı ekmekler tercih edilmelidir. Sindirim sisteminin düzenli çalışması ve kabızlıktan korunmak için lif (posa) içeriği yüksek olan sebze, meyve ve kurubaklagiller tüketilmelidir. Günde en az 2-2,5 lt su içilmelidir. Bayram ziyaretlerinde ikram edilen kafeinli, gazlı ve şeker oranı yüksek içeceklerden uzak durulmalıdır. Şerbetli tatlı, çikolata, şeker, hamur işi gibi hızlı kan şekerini yükselten gıdalar yerine sütlü tatlılar, yaş veya kuru meyveler, kavrulmamış kuruyemişler ikram edilmeli. Ayrıca tatlıyı geri çevirenlere ısrar edilmemelidir”

Uzm. Dr. Ali Nizamoğlu, “Bayramda az miktarda ve sık yemeye özen gösterilmeli. Öğlen yemeğinde zeytinyağlı sebze yemekleri ile hafif ızgara et ve salatadan oluşan bir sofra, ara öğünde meyve veya yoğurt, akşam yemeğinde de hafif besinler tercih edilmelidir. Egzersiz yapmak kan şekerini dengeleyecektir, düzenli egzersiz yapılmalıdır” dedi.

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