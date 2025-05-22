Diyadin’de eğitime kitap desteği

Kaynak: İHA
Diyadin’de eğitime kitap desteği

Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali, Şehit İlhan Demir Yatılı Bölge Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaret sırasında sınıfları tek tek gezen Kaymakam Karali, öğrencilerle yakından ilgilenerek onlara kitap hediye etti.

Diyadin Kaymakamlığı tarafından öğrencilere sunulmak üzere toplam 2.395 kitap temin edilerek ilçedeki okullara teslim edildi. Bu girişim, öğrencilerin eğitimine katkı sağlamayı ve kitap okuma alışkanlığını artırmayı hedefliyor.

Ziyaret kapsamında okulun fiziki durumu da yerinde incelendi. Kaymakam Karali, öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim süreci üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Diyadin’de eğitime kitap desteği

Diyadin’de eğitime kitap desteği

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