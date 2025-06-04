Diyadin'de köy halkı deprem riski nedeniyle kapatılan okulunu geri istiyor



Alınan bilgiye göre, Diyadin'e bağlı Boyalan köyündeki bir okul, depremde yıkılma riski olduğu gerekçesiyle geçen yıl kapatıldı.

Yetkililere çağrıda bulunan köylüler ise okulun tadilattan geçirilerek yeniden açılmasını istedi. Köy Muhtarı Orhan Çiftçi, "Geçen seneden beri bizim okulumuz kapalı. Bu nedenle çocuklarımız mağdur durumda. Özellikle anaokulunun açılması, çocukların temel eğitim alması açısından çok önemli. Talebimizi yetkililere ilettik. Umuyorum ki gelecek yıl okulumuz tekrar açılır. Devletimize, vatanımıza katkı sağlamak adına çocuklarımızın eğitim hakkı geri verilsin istiyoruz" dedi.



Eğitimlerine başka okulda devam eden köydeki öğrenciler de okulun yeniden açılmasını istedi. Bir minik öğrenci, "Okulumuz açılsın. Tüm arkadaşlarımızla okula gitmek istiyoruz. Onları da çok özledik. Keşke bizim okulumuz yeniden açılsa. Eğer açılırsa çok mutlu oluruz, hep birlikte eğleniriz" diyerek okul özlemini dile getirdi.