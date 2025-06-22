Diyadin’in zirvelerinde ‘Peygamber Çiçekleri’nin büyüleyen manzarası! Mavi ve morun dansı

Kaynak: İHA

Ağrı Diyadin’in yükseklerinde peygamber çiçekleri, mavi-mor renkleriyle doğayı süslüyor. Baharın bu görsel şöleni, huzur arayan doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını büyüleyici manzaralarla buluşturuyor.

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı yüksek rakımlı bölgelerde baharın gelişiyle birlikte doğa, mest edici bir güzelliğe kavuştu.

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Geniş alanlara yayılan peygamber çiçekleri (Centaurea cyanus), mavi ve mor renkleriyle adeta görsel bir şölen sunuyor.

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Göz alabildiğine uzanan bu çiçek tarlaları, hem bölge halkının hem de doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Her yıl mayıs ve haziran aylarında açan bu çiçekler, Diyadin'in doğasına ayrı bir renk katıyor.

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Çevre köylerden gelen vatandaşlar, bu doğal güzelliğin tadını çıkararak hem yürüyüş yapıyor hem de fotoğraf çekiyor. Doğayla iç içe geçirilen bu anlar, ziyaretçilere huzur veriyor.

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Diyadin'in zirvelerinde açan bu çiçekler, sadece manzarasıyla değil, sunduğu sakinlik ve huzurla da doğaseverleri etkiliyor.

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