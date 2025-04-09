Diyalogsuz devrim! Cannes’ta Güney kore rüzgârı

Cannes, Güney Kore sineması, Cannes Film Festivali’nde tarihi bir başarıya imza attı.

Ünlü Güney Koreli yönetmen Kim Ki-duk’un izinden giden genç yetenek Lee Soo-jin, tamamen sessiz çekilen filmi “Gölgenin Nefesi” (Shadow’s Breath) ile 77. Cannes Film Festivali’nde Palme d’Or (Altın Palmiye) ödülünü kazandı.

Diyalog kullanılmadan, yalnızca görüntü ve müziğin gücüyle anlatılan bu eser, festival jürisini ve izleyicileri derinden etkileyerek modern sinemada sessizliğin gücünü bir kez daha ortaya koydu.

Lee Soo-jin’in filmi, Güney Kore’nin kırsal bir balıkçı köyünde geçen duygusal bir hikâyeyi konu aldı.

Balıkçı bir adamın, kaybolan oğlunu ararken doğayla ve kendi iç dünyasıyla yüzleşmesini anlatan “Gölgenin Nefesi” minimalist bir yaklaşımla çekildi.

Filmde konuşma yerine dalga sesleri, rüzgârın uğultusu ve karakterlerin yüz ifadeleri hikâyeyi taşıdı.

Çekimleri tamamlanan eser, Cannes’da prömiyerini yaptı ve festivalin kapanış gecesinde en prestijli ödülün sahibi oldu.

SESSİZ SİNEMANIN YENİDEN DOĞUŞU

Lee Soo-jin, ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Sessizlik, bazen kelimelerden daha fazla şey anlatır. Bu filmle, izleyicinin kendi duygularını ve hayal gücünü hikâyeye katmasını istedim” dedi.

Güney Kore sineması, Bong Joon-ho’nun “Parasite” ile kazandığı Altın Palmiye’den sonra ikinci kez bu ödüle layık görüldü. Ancak Lee’nin başarısı, tamamen sessiz bir filmle gelmesiyle dikkat çekiyor ve sinema dünyasında yeni bir tartışma başlattı.

Sinema tarihçisi ve UCLA profesörü Prof. Dr. Janet Bergstrom, bu zaferi “sessiz sinemanın modern bir yeniden doğuşu” olarak nitelendirdi.

“1920’lerin sessiz filmlerinden bu yana, böyle bir anlatım cesareti nadiren görüldü. Lee Soo-jin, Charlie Chaplin ve Buster Keaton gibi ustaların mirasını 21. yüzyıla taşıdı” diyen Bergstrom, filmin evrensel dilinin jüriyi etkilediğini vurguladı.

Bergstrom’a göre, bu başarı, teknolojinin baskın olduğu bir çağda sinemanın özüne dönüşünü simgeledi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE ANALİZ

Londra Film Okulu’ndan Prof. Dr. Neil Young, filmin başarısını teknik ustalığına bağladı:

“Lee, sessizliği bir eksiklik değil, bir güç olarak kullanmış. Görüntü yönetmenliği ve ses tasarımı, hikâyeyi adeta bir senfoni gibi işliyor.”

Young, filmin Güney Kore’nin minimalist estetik geleneğini yansıttığını ve bunun küresel izleyicilerde yankı bulduğunu ekledi.

Filmin müzikleri ise, ünlü besteci Ryuichi Sakamoto’nun öğrencisi Hye-jin Park tarafından hazırlandı. Park, doğal sesleri enstrümanlarla harmanlayarak izleyiciyi balıkçı köyünün atmosferine çekti.

Seul Ulusal Üniversitesi’nden müzikolog Dr. Kim Min-soo, “Bu soundtrack, sessiz sinemada müziğin anlatım gücünü yeniden tanımlıyor. Bilimsel olarak da biliyoruz ki, sessizlik ve müzik kombinasyonu, beyinde derin duygusal tepkiler uyandırır” dedi.

Yayımlanan bir nörobilim araştırması, sessiz anların izleyicilerde empati ve odaklanmayı artırdığını göstermişti; bu da filmin etkisini bilimsel olarak destekledi.

CANNES’TA GÜNEY KORE DAMGASI

Cannes jürisi başkanı Greta Gerwig, ödül töreninde filmi “sinemanın saf bir ifadesi” olarak övdü.

Gerwig, “Gölgenin Nefesi, kelimeler olmadan ruhumuza dokundu. Lee Soo-jin’in cesareti, hepimizi büyüledi” dedi.

Film, festivalde 15 dakikalık ayakta alkış aldı ve eleştirmenlerden tam not topladı. Variety dergisi, eseri “sessiz bir başyapıt” olarak tanımlarken, The Guardian “modern sinemanın sınırlarını zorlayan bir deneyim” yorumunu yaptı.

Güney Kore sineması, son yıllarda uluslararası alanda büyük bir yükseliş yaşıyor.

Bong Joon-ho’nun Oscar zaferi ve Park Chan-wook’un “Decision to Leave” ile Cannes’ta En İyi Yönetmen ödülü alması, bu yükselişin kilometre taşlarıydı.

Lee Soo-jin’in başarısı ise, ülkesinin sinema mirasını farklı bir boyuta taşıyor.

Güney Kore Kültür Bakanlığı, bu zaferi kutlamak için Seul’de özel bir gösterim düzenlemeyi planladı.

GELECEK PLANLAR VE ETKİ

Lee Soo-jin, basın toplantısında, “Bu ödül, sessiz sinemaya olan ilgiyi artırabilir. Yeni projelerde de bu tarzı keşfetmeyi sürdüreceğim” dedi.

Filmin dağıtım hakları, Neon tarafından alındı ve dünya çapında vizyona girmesi bekleniyor.

Neon’un “Parasite” ve “Anora” gibi Palme d’Or kazanan filmleri başarıyla dağıtmış olması, “Gölgenin Nefesi”nin de geniş kitlelere ulaşacağının habercisi.

Bu tarihi zafer, Güney Kore sinemasını bir kez daha dünya sahnesine taşırken, sessiz sinemanın unutulmaz gücünü hatırlattı.

Lee Soo-jin’in “Gölgenin Nefesi”, sadece bir film değil, aynı zamanda sinemanın evrensel dilinin bir kanıtı olarak tarihe geçti.