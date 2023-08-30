Aaa Diyanet Atatürk'ün adını andı. Dünyanın sonu mu geliyor ne?!

Editör : Serhat Ağa

Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma hutbelerinde Atatürk’ün adını anmaması nedeniyle sık sık vatandaşlardan tepki çekmiyor.

19 Mayıs ve 29 Ekim için hazırlanan hutbelerde Atatürk’e yer vermeyen Diyanet, 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlanan hutbede de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmadı.

Son olarak sosyal medya hesabı üzerinden 30 Ağustos Zafer Bayramı için mesaj yayınlayan Diyanet, bu sefer Atatürk’ün adını andı.

Diyanet, 30 Ağustos mesajında “Başta cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını şükran ve minnetle yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.