﻿Diyanet 'Camiye gerek yok' dedi

Bakanlık, Galatasaray Spor Kulübü’nün Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nun hemen yanında bulunan ve dini tesis alanları olarak belirlenen 2 bin 599 metrekarelik araziyi kültürel tesis alanına dönüştürdü.

İmar planı açıklama raporunda arazinin Hazine’ye ait olduğu dini tesis alanına ihtiyaç kalmadığı ifade edildi. Raporda, plan değişikliğinin harcamaları ve bütçesiyle tartışmalara neden olan Diyanet İşleri Başkanlığı’na da sorulduğu belirtildi.

Diyanet’in plan değişikliğine “Camiye gerek yok” diye görüş vermesi dikkatleri çekti. Diyanet’in görüşünde, “Taşınmazın 384 metre yürüme mesafesinde Vadi İstanbul Camii ile 505 metre mesafesinde Mehmet Rıfat Evyap Hamidiye Camii’nin bulunduğu, stat ile arasında bağlantı bulunmadığı, eğimden dolayı stattan kopuk bir yapıda olduğu, mevcut haliyle Başkanlığımız hizmetlerinde kullanımının mümkün olmadığı ve taşınmazın hitap edeceği vatandaş sayısının da az olacağı değerlendirilmektedir” ifadeleri yer aldı.