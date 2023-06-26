Diyanet hedefi tutturdu, adalet geriledi. Raporda dikkat çeken rakamlar

Din hizmetleri ve yaygın din eğitimi kapsamında düzenlenen etkinliklerde de yıllık hedefin üzerine çıkıldı. Adalet hizmetlerinde memnuniyet oranı geriledi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 2022 Yılı Genel Faaliyet Raporu’nda dikkat çeken rakamlar.

Diyanet hedefi tutturdu, adalet geriledi. Raporda dikkat çeken rakamlar

2022 Yılı Genel Faaliyet Raporu’nda yer alan veriye göre, geçen yıl din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için bütçeden 22.9 milyar TL harcama gerçekleştirildi. Hukuk ve adalet alanında ise adalet hizmetlerinde memnuniyet oranı düştü

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 2022 Yılı Genel Faaliyet Raporu’nda yer alan veriler şöyle:

Din hizmetleri ve yaygın din eğitiminde hedefler aşıldı. Rapora göre halkı aydınlatmaya yönelik cami dışı din hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen şûra, konferans, panel, seminer ve istişare toplantısı sayısında geçen yıl 27 bin 500 etkinlik hedefleniyordu. Gerçekleşme ise 30 bin 833 oldu.

Kuran kursu hizmeti ile ulaşılan yurttaş sayısı 2020’de 1 milyon 420 bin 909 oldu. 2021’de 3 milyon 824 bin 448’e çıktı. Geçen yıl hedef 4 milyon 140 bin kişiydi. Gerçekleşme ise 4 milyon 434 bin 891 oldu.

Geçen yıl din hizmetleri ve yaygın din eğitimi için ek bütçe dahil toplam 19.6 milyar TL ödenek ayrıldı. Yılsonu ödeneği 22.7 milyar TL oldu. Harcama ise 22.9 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ortaöğretim için ayrılan bütçe ödeneği 79.9 milyar TL’ydi. Yılsonu ödeneği 84.1 milyar TL oldu. Harcama ise 83.6 milyar TL olarak gerçekleşti. Yükseköğretim için de 85.6 milyar TL ödenek ayrıldı. Yılsonu ödeneği 107.1 milyar TL oldu. Harcama 103.1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Hukuk ve adalet alanında adalet hizmetlerinde memnuniyet oranı düştü. 2020’de oran yüzde 60.4’tü. 2021’de yüzde 54.80’e indi. Geçen yıl hedef yüzde 60.05’ti. Ancak gerçekleşme yüzde 59.50’de kaldı.

İşveren olarak çalışanlar içindeki kadın oranı 2020’nin altına düştü. Geçen yıl yüzde 11.90 oldu.

Bebek ölüm hızı (bin canlı doğumda, tüm haftalar) 2021’de 9.1 oldu. Geçen yıl da yine 9.1 olarak gerçekleşti.

10-13 yaş kız çocuklarının okullaşma oranı 2021’de yüzde 98.45 oldu. Geçen yıl yüzde 98.33’te kaldı.

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