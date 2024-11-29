Diyanet hep bunu yapıyor... Camilerde toplanan parayı lüks otellerde harcıyorlar

Gelirlerin çoğunluğunu bağışlar, camilerde toplanan yardımlar, kurban ve zekat paraları olan Türkiye Diyanet Vakfı, lüks bir hotelde Gazze'nin geleceğini konuşmak için toplantı düzenleyecek. Toplantıda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ta konuşma yapacak.

5 bin TL’yi aşan günlük oda fiyatıyla dikkat çeken otele, 33 ülkeden 200’den fazla STK temsilcisi katılacak. Büyükelçi, akademisyen, aktivist, gazeteci ve yazarların da yer alacağı zirvede 35 katılımcı konuşma yapacak.

DİYANETTEN VAKIFLARA AKTARILAN TUTAR YÜZDE 40 ARTTI

2024 yılı için Diyanet İşleri Başkanlığı'na 91 milyarı aşan dev bir bütçe ayrılmıştı. Ocak-Haziran 2024 döneminde başkanlık, vakıflara 266,1 milyon TL gönderdiği ortaya çıktı. Mali rapora göre, Ocak-Haziran 2024 döneminde Diyanet, “Kar amacı gütmeyen kuruluşlar” adı altında faaliyet gösteren vakıf ve derneklere toplam 197 milyon 864 bin TL aktardı. Vakıf ve derneklere 2024’ün ilk yarısında aktarılan paranın, 2023’ün ilk yarısına oranla yüzde 40 oranında arttı.

LÜKS BİR OTELDE DÜZENLENECEK

Türkiye Diyanet Vakfı da bu paraların aktarıldığı kuruluş olarak biliniyor. Vakıf tarafından “Gazze’nin Geleceği” başlıklı “Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi”, 29 – 30 Kasım tarihlerinde devletin kongre merkezleri varken, ultra lüks bir otelde düzenlenmesi tepki çekti. Makam araçları ile gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ta toplantıda yer alacak.

200’DEN FAZLA KİŞİ OTELDE KONAKLAYACAK

İstanbul’da ultra lüks otellerden biri olan beş yıldızlı Pullman İstanbul Otel’in oda fiyatları ise dikkat çekiyor. Otelin 1 gece kalma fiyatı pakete göre değişiklik gösteriyor. ETS Tur sayfasında, 1 odada 2 yetişkin için toplam 4 bin 547 TL’den başlayıp 10 bin 848 TL’ye kadar fiyatlar çıkıyor.

33 ülkeden 200’den fazla STK temsilcisi, Büyükelçi, akademisyen, aktivist, gazeteci ve yazarların da yer alacağı zirvede 35 katılımcı konuşma yapacağı belirtildi. Bu derece pahalı bir otelin içerisine kişilerin fazla olması harcanacak bütçenin boyutunu gözler önüne seriyor.

Diyanetten sonra yılbaşında Demet Akalın bu otelde sahne alacak.