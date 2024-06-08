Diyanet imamlara ‘Tarafsız olun’ çağrısı yaptı. Hayırdır inşallah

Diyanet İşleri Başkanlığı imamlara ve diğer din görevlilerine verdiği talimatta sosyal medya kullanımına ilişkin hatırlatmalar yer aldı. Diyanet, imamlara “Siyasi tarafsızlığını korumaya özen gösterme” talimatı verdi.

Kısa Dalga’dan Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre, Diyanet İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, üç yıl önce personele duyurulan etik ilkeler metnini hatırlatma ihtiyacı duydu.

5 Haziran 2024’te müftülüklere, Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüklerine ve Dini İhtisas Merkezi Müdürlüklerine gönderilen yazıda; “Kamu görevlilerinin sosyal medya kullanımında gözetmesi gereken 'Sosyal Medya Etik İlkeleri'nin personele tebliğ edilmesi” istendi.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun ilke kararında belirlenen etik ilkelerden bazıları şöyleydi:

“Kamu görevlisi; kamu politikaları hakkında kamuya açık yorumlar yaparken veya bunlar hakkındaki kamuoyu tartışmalarına katılırken yürüttüğü göreve ilişkin tarafsızlığını tehlikeye atan davranışlardan kaçınmalıdır.

Bireyler arasında dil, ırk, etnik köken, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, servet, medeni hal, sağlık durumu, engellilik, yaş, kılık ve kıyafet ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapmamalıdır.

Siyasi tarafsızlığını korumaya özen göstermeli, kamu hizmetinin tarafsızlığına şüphe düşürecek şekilde, herhangi bir siyasi parti veya girişimin lehine veya aleyhine kampanya yürütmemeli, yorum, paylaşım ya da faaliyette bulunmamalıdır.

Kamu görevlisi ayrımcılığa yol açabilecek her türlü nefreti besleyen, savunan ve hoşgörüsüz ifadelerde bulunmamalıdır.”