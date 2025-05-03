Diyanet irşad faaliyetini her kuruma yayacak! Anayasa Mahkemesi iptal etmişti... AKP'li milletvekili Meclis'e taşıdı

AKP’li vekiller TBMM’ye yeni yasa teklifi sundu. Cumhuriyet'in haberine göre; AYM’nin iptal kararına rağmen, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün öğrenci yurtları, eğitim kurumları ve gençlik merkezlerinde manevi danışman görevlendirmesi mümkün hale getirilecek. Din İşleri Yüksek Kurulu da, resmi talepler doğrultusunda Kur’an meallerini inceleyebilecek.

AYM’NİN ETKİSİZ BIRAKILMASI HEDEFLENİYOR

“2025 Aile Yılı” sebebiyle Diyanet, 17 bakanlığa yazı göndererek 4-6 yaş grubuna yönelik Kur’an kurslarının kamu kurumlarında haftada beş saat ders vermesi için harekete geçmişti. Bu gelişme yargıya ve Meclis’in gündemine gelmişti. AKP’li vekiller ile gelen yeni yasa teklifinde bu adımların hukuki zemine oturtulması ve Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının etkisiz bırakılması planlanıyor.

TEKLİF GENİŞLETİLDİ

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün öğrenci yurtları, gençlik merkezleri gibi alanlarda yürüttüğü irşad faaliyetlerinin anayasal değişikliklere uyum gerekçesiyle meşrulaştırılamayacağı AYM’nin iptal gerekçelerinden arasında yer aldı. Fakat Meclis'e yeni teklifle bu faaliyetlerin kapsamı genişletilerek tekrar yasallaştırılması planlanıyor.

İRŞAD FAALİYETLERİ HER KURUMA YAYILACAK

Teklifte irşad faaliyetlerini her kuruma yaymasını düzenleyen maddeler yeniden Meclis gündemine geldi. Buna göre; Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü; “öğrenci yurtları, eğitim kurumları, gençlik merkezleri ve kampları, ceza infaz kurumları, sağlık kuruluşları, sosyal hizmet kurumları ve benzeri yerlerde” işbirliği esasına göre manevi danışmanlık ve din hizmeti sağlayacak. Ayrıca müdürlük; Göçmen, engelli, bağımlı, afetzede gibi desteğe muhtaç kesimlere yönelik manevi danışmanlık hizmetlerini sağlayacak.