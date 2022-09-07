7 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yaz Kur'an kurslarında yaklaşık 2,5 milyon öğrenci eğitim gördü

Yaz Kur'an kurslarında yaklaşık 2,5 milyon öğrenci eğitim gördü

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, bu yıl yaz Kur'an kurslarında 2 milyon 461 bin 288 öğrencinin eğitim aldığını söyledi.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 12:25
Takip Et

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç açıkladı: Bu yıl yaz Kur'an kurslarında 2 milyon 461 bin 288 öğrenci eğitim aldı

Yaz Kur'an kurslarında yaklaşık 2,5 milyon öğrenci eğitim gördü
+
Aa
-

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, camilerde açılan yaz Kur'an kurslarında başta temel dini bilgiler olmak üzere Kur'an-ı Kerim-i okuma, namaz kılma, ahlaki değerler ve Hazreti Muhammed'in örnekliğinin öğretildiğini bildirdi.

İslam'a dair bilgi ve pratiklerin sekiz hafta boyunca öğrencilere verildiğini belirten Dinç, öğrencilerin kurslara yoğun ilgi gösterdiğini aktardı.

Türkiye genelindeki 78 bin 446 Kur'an kursunda 111 bin 735 görevliyle eğitim verildiğini dile getiren Dinç, "Bu yıl sekiz haftalık yaz Kur'an kurslarımızda 2 milyon 461 bin 288 öğrencimiz eğitim aldı. 4 yaşından 22 yaşına kadar yaz Kur'an kurslarında eğitim alan öğrencilerimiz oldu." dedi.

Bu yıl dört haftalık yatılı yaz Kur'an kursları da düzenlediklerini açıklayan Dinç, "İçinde pikniğin, gezinin olduğu, tarih ve kültürel bilincin aşılandığı bir eğitim programı uygulandı. Bu yılki yatılı yaz Kur'an kurslarımız 675 Kur'an kursu öğreticimiz tarafından verildi. Toplam 7 bin 577 öğrencimiz bu dört haftalık kurs imkanından yararlandı." ifadelerini kullandı.

Kur'an kurslarının öğrencilerin dini hayatlarının şekillenmesinde etkili olduğunu vurgulayan Dinç, "Yaz Kur'an kursları, çocuklarımızın kök değerlerimizle buluştuğu, geleceğe dair dini ve manevi hayatlarının şekillenmesine yönelik tohumların atıldığı ilim ve irfan merkezleridir." diye konuştu.

(Kaynak: AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray koridorlarında bu anket fısıldanıyor
1
﻿Saray koridorlarında bu anket fısıldanıyor
﻿Yasmin Erbil'den yandaş olan babası Mehmet Ali Erbil'e gönderme
2
﻿Yasmin Erbil'den yandaş olan babası Mehmet Ali Erbil'e gönderme
﻿Balıkesir'in kurtuluşunda Tülütabakların önemi. İsmail Kahraman bu kurtuluş kutlamasına kahrolacak
3
﻿Balıkesir'in kurtuluşunda Tülütabakların önemi. İsmail Kahraman bu kurtuluş kutlamasına kahrolacak
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
4
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
﻿Balıkesirli Turhan Çömez'in paylaşımı İsmail Kahraman'ı evinden çıkartmayacak
5
﻿Balıkesirli Turhan Çömez'in paylaşımı İsmail Kahraman'ı evinden çıkartmayacak
﻿Hakarete uğramak beyinde 'tokat etkisi' yaratıyor. İltifattan daha uzun kalıyor
6
﻿Hakarete uğramak beyinde 'tokat etkisi' yaratıyor. İltifattan daha uzun kalıyor
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
7
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
﻿'Kırsal kalkınma destekleri'nde yatırım süresi 4 ay uzatıldı
﻿'Kırsal kalkınma destekleri'nde yatırım süresi 4 ay uzatıldı
﻿'Kırsal kalkınma destekleri'nde yatırım süresi 4 ay uzatıldı
﻿Chelsea Thomas Tuchel'i kovdu! Fatura Alman teknik adama kesildi
﻿Chelsea Thomas Tuchel'i kovdu! Fatura Alman teknik adama kesildi
﻿Chelsea Thomas Tuchel'i kovdu! Fatura Alman teknik adama kesildi
﻿Dionysos’a adanan eserler İzmir Arkeoloji Müzesinde
﻿Dionysos’a adanan eserler İzmir Arkeoloji Müzesinde
﻿Dionysos’a adanan eserler İzmir Arkeoloji Müzesinde
﻿Doldur boşalt yapan polis meslektaşını vurdu
﻿Doldur boşalt yapan polis meslektaşını vurdu
﻿Doldur boşalt yapan polis meslektaşını vurdu
﻿Müze sayısı bir yılda yüzde 5 arttı
﻿Müze sayısı bir yılda yüzde 5 arttı
﻿Müze sayısı bir yılda yüzde 5 arttı
﻿Eskişehir Odunpazarı personel alacak
﻿Eskişehir Odunpazarı personel alacak
﻿Eskişehir Odunpazarı personel alacak
﻿Kayseri'de 100 kilo kaçak tütün ele geçirildi
﻿Kayseri'de 100 kilo kaçak tütün ele geçirildi
﻿Kayseri'de 100 kilo kaçak tütün ele geçirildi
﻿Rıza Çalımbay isyan etti
﻿Rıza Çalımbay isyan etti
﻿Rıza Çalımbay isyan etti
﻿Rusya Ukrayna'nın Harkiv şehrini vurdu
﻿Rusya Ukrayna'nın Harkiv şehrini vurdu
﻿Rusya Ukrayna'nın Harkiv şehrini vurdu
﻿Nathan Redmond'un İstanbul'a geleceği saat belli oldu
﻿Nathan Redmond'un İstanbul'a geleceği saat belli oldu
﻿Nathan Redmond'un İstanbul'a geleceği saat belli oldu
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. 33 işçi alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. 33 işçi alacak
﻿İstanbul Personel Yönetim AŞ. 33 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.