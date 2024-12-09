Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş içini Nagehan Alçı'ya döktü! En çok neye üzüldüğünü açıkladı

Kamuda birçok alanda tasarrufa gidileceğine yönelik açıklamaların ardından, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kullandığı araç gündeme oturmuştu.

Erbaş'ın kullandığı Audi marka araç bazı çevreler tarafından eleştirilmişti.

Yaşananlar sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı, şehir dışı programlarında kullandığı Audi marka makam aracı 'Kamuda Tasarruf Tedbirleri' kapsamında geri gönderdi.

'KORKUMUZDAN ALAMIYORUZ' DEMİŞTİ

Erbaş iade sürecinden önce ise konuyla ilgili, "Araba konusunu da belirteyim. 6 sene önce Diyanet'e yeni bir araba verilmişti. Mehmet Görmez Hoca başkan iken. Hoca'yı çok rahatsız ettikleri için çok üzüldü ve Cumhurbaşkanlığı'na geri gönderdi. Eski arabaya binmeye devam etti. O arabaya şu anda ben biniyorum. 11 yaşında. Geçenlerde bozuldu yolda kaldık, koruma arabasına geçmek zorunda kaldım. Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz.” demişti.

Erbaş aradan geçen süre zarfında konuya dair açıklamada bulundu...

Gazeteci Nagehan Alçı'nın sorularını yanıtlayan Erbaş, rektör olduğu dönemde aynı marka aracı kullandığını ancak Diyanet İşleri Başkanı olduğunda bunu çok gördüklerini söyledi.

"BİR AUDİ'Yİ ÇOK GÖRDÜLER"

Erbaş, daha önce kullandığı eski makam aracının lastiğinin patladığını ve bu yüzden bir Audi alındığını da belirtti.

“Bir Audi’yi çok gördüler” diyerek eleştirilere sitem eden Erbaş'ın sözleri şöyle: