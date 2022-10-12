İmamlardan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a zehir gibi tepki. Hakkım haram olsun dediler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bankalarla promosyon ödemesini güncelledi. Erbaş’ın “faizsiz finans” ısrarı nedeniyle promosyon yönetim ve personel arasında tartışmaya neden olmuştu.

Erbaş’ın 2019’daki kurum maaş ödeme protokolünde “faizsiz finans kurumlarının tercih edilmesi” talimatı sonrası 21 Mart’ta, yalnızca katılım bankalarının katılımıyla maaş ödeme ihalesi yapıldı.

PERSONELE 16 BİN LİRA PROMOSYON

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, personele, bu kapsamda toplam 2 bin 880 lira promosyon ödeneceği kaydedildi. Ancak yargıya taşınan ihale iptal edildi. Yeni ihaleler yapıldı ve promosyon tutarı 16 bin liraya kadar yükseldi.

Erbaş’ın talimatıyla konu Danıştay’a taşınarak mahkeme kararı kaldırıldı. Bunun üzerine Diyanet, ilk ihalenin geçerli olduğunu, mahkeme kararı sonrası yapılan anlaşmalar kapsamında ödenen paraların iade edilmesi gerektiğini bildirdi. Bu kapsamda bazı il ve ilçelerde ödenen promosyonlar, faiziyle birlikte geri istendi.

HEDİYE ÖDEMESİ

Tartışmalar sürerken Diyanet’in ilk ihaleyi kazanan katılım bankalarıyla görüşmeleri sonucu 2 bin 880 lira artışa gidildi. Bir bankanın promosyonu 6 bin 120 liraya, diğeri ise 6 bin liraya çıkardı. Aradaki farkın personelin hesaplarına aktarılacağı belirtildi. Promosyon için “harama yakın” fetvası veren Diyanet’in, konuyu kurum birimlerine “maaş hediye ödemeleri” başlığıyla duyurması, yazının içeriğinde de promosyon yerine “hediye ödemesi” tanımını kullanması dikkat çekti.

“HAKKIM HARAM OLSUN”

Yaklaşık yedi aydır süren konu nedeniyle personelin yönetime ve özellikle Erbaş’a tepkili olduğu öğrenildi. Personelin, “Ali Erbaş’tan alacağım var. Devlet sizin Mercedes’inizi veriyor, evinizin tüm faturalarını ödüyor. Sizin ihtiyacınız olmayabilir ama benim ihtiyacım var”, “Gelecek parayla çocuklarımın okul ihtiyaçlarını karşılayacaktım. Ayakkabı alamadım. Alamadığım için çocuğum çok üzüldü. Hakkım haram olsun”, “İşçi maaşı alıyorum. Evim kira. Birikmiş kredi kartı borcumu ödeyecektim”, “Diyanet’te ilk defa personelle kurbanda bayramlaşma olmadı. Yüzüne karşı söyleyecektik ama gelmedi” ve “Umduğumuz gibi güncellenmedi. Kimse mutlu değil. Diğer kamu kurumlarına göre 20 binden fazla kaybımız var” tepkisini gösterdiği öğrenildi.

DEVLET MEMURLARININ HEDİYE ALMASI YASAK

Diyanet’in promosyon için yaptığı “hediye” tanımı ise personel arasında tartışma yarattı. Mevzuata göre devlet memurlarının hediye alması yasak. Bu nedenle personelde, promosyonun “hediye” adıyla ödenmesinin hukuki olarak bir sonuç doğurup doğurmayacağı yönünde soru işareti oluştu.