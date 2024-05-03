Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın bir makam aracı da Mekke’den çıktı. Amerikan malı lüks araç oraya gittiğinde binsin diye alınmış

Kaynak: Haber Merkezi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın bir makam aracı da Mekke’den çıktı. Amerikan malı lüks araç oraya gittiğinde binsin diye alınmış
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın bir yeni makam aracı daha ortaya çıktı. Yeni ortaya çıkan makam aracının Arabistan'da olduğu bildirildi. Amerikan malı lüks aracın Mekke'ye gittiğinde Ali Erbaş'ın binsin diye alındığı ifade edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş için kiralanan 16 milyon değerindeki yeni lüks makam aracı siyasi gündemde sıcaklığını korumaya devam ediyor.

Ali Erbaş'ın Amerikan malı bir arazi aracının daha olduğu ve Arabistan'da bulunduğu Erbaş'ın Mekke ziyaretlerinde o aracı kullandığı ortaya çıktı.

Mehmet Şimşek tasarruf genelgesinin yayınlandığı dönemde aracın ortaya çıkması dikkat çekti.

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Ali Erbaş'ın kullandığı araçlar siyasetinin gündemindeyken Erbaş'ın Suudi Arabistan'da kullanmak üzere de bir makam aracının olması tepki çekti.

Amerikan malı arazi aracının 2 yıl önce 0 kilometre olarak alındığı bildirildi.

Suudi Arabistan'da bulunduğu ve Erbaş’ın Mekke'ye gittiğinde o aracı kullandığı bildirildi.

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Ali Erbaş'ın Suudi Arabistan'a kullandığı makam aracı

“DİYANET İŞLERİ BAŞKANI’NA DA MAKAM ARACINA BİLMESİN”

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağababa konuyla ilgili şunları söyledi:

“Değerli arkadaşlar bu fotoğrafa siz yabancı değilsiniz AKP milletvekilleri olarak. Çünkü iş israf ve şatafat sizin yaşam biçiminiz olmuş durumda. Değerli arkadaşlar şimdi on altı milyon emeklinin on bin lira maaş aldığı bir ülkede yüz binlerce asgari ücretlerin geçinmekte zorlandığı, beslenmekte zorlandığı bir dönemde Diyanet İşleri Başkanı’nın binmiş olduğu araca bakın değerli arkadaşlar.

Bilmiş olduğu araca bakın. Bakın tam da bu arada Mehmet Şimşek tasarruf genelgesi yayınlıyor.

Tasarruf genelgesi yayınlıyor. Mehmet Şimşek kim tasarruf edecek? Fakir Fukara mı? Hiç uzağa gitme, genelge yayınlayacağına Diyanet İşleri Başkanı’na da makam aracına bilmesin.”

“AKP İKTİDARI ŞATAFAT VE İSRAF İKTİDARI”

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt şunları kaydetti:

“Yerli ve milli TOG için dua edeceksin. Kendin uzun yola gidiyorum diye en lüks araca bineceksin. Ali Erbaş kul hakkı yemiştir derhal istifa etmelidir.

Bir bir tane makam aracına bilsin. Ayrıca biliyorsunuz AKP, Sayın Erbaş yerli ve milli. Ya yerli ve milli sen TOG’a binsene. TOG’a niye bilmiyorsun? TOG’a niye bilmiyorsun?

Ne özelliğin var senin? Değerli arkadaşlar bakın bu aracın bir günlük kirası yirmi beş bin TL. Yani bir emekli iki buçuk aylık maaşıyla bu arabaya binebiliyor. Biraz karı ücretti bir buçuk maaşıyla bir aylık bu arabaya binebiliyor.

Ya insan da vicdan olur, ahlak olur. Başka değerli arkadaşlar Allah bunları ıslah etsin. Allah bunlara vicdan versin. AKP iktidarı, şatafat ve israf iktidarı.”

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DİYANET'TEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın lüks bir Audi A8 makam aracı talebinin ortaya çıkmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada, "Medya tarafından gündeme getirilen araç, Başkanlığımızın sıkça gerçekleşen şehir dışı etkinlikleri için duyulan gereksinim üzerine temin edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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