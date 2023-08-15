Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın WhatsApp mesajları sızdı. Laikliği hedef aldığı ortaya çıktı

Diyanet’in 4 Ağustos tarihli cuma hutbesinin son kısmında yer alan “İşyerlerimizdeki mesai saatlerini, okullarımızdaki ders programlarını cuma namazının vaktine göre düzenleyelim” ifadeleri tepki topladı.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın söz konusu konuyla ilgili bazı WhatsApp gruplarına “yalnız bırakıldığına” ilişkin sitem mesajı attığı iddia edildi.

Erbaş, gönderdiği mesajda hutbeye işaret ederek, “Bu hutbemiz sebebiyle geçen cumadan beri beş gündür laikçi yobazların Diyanet’e ve şahsıma saldırı ve hakaretleri devam ediyor. Müslümanların ise umurunda değil. Sosyal medyada, köşe yazılarında; vakıf, dernek, STK’lardan ‘Diyanet’in hatırlatması yerindedir’ gibi güçlü bir destek bekledik ama güçlü bir ses yok. Çok acı” ifadelerini kullandı.

Erbaş’ın, çevresinin mesajı sorması üzerine ise mesajı gönderme gerekçesi olarak “Kafam attı, sinirlendim” dediği ileri sürüldü.

MESAJINA TEPKİ

Erbaş’ın, söz konusu mesajı nedeniyle bir WhatsApp grubunda bir ilahiyat profesörünün tepkisiyle karşılaştığı iddia edildi.

Erbaş’a laikliğin anayasada yer aldığını anımsatan söz konusu ilahiyat profesörünün, gönderdiği uzun mesajda “Anayasada lâiklik ilkesi olmasına rağmen nasıl olur da ‘laikçi yobazlar’ üslubu ile itham edersiniz?” tepkisini gösterdiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu hafta yayınladığı cuma hutbesinde, “Çalışanlarımızın ve öğrenci kardeşlerimizin en önemli farz ibadetlerinden birisi olan cuma namazını eda edebilmelerine yardımcı olalım. İş yerlerimizdeki mesai saatlerini, okullarımızdaki ders programlarını cuma namazının vaktine göre düzenleyelim” denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 4 Ağustos 2023 tarihli cuma hutbesinde, “iş yerlerindeki mesai saatlerini, okullardaki ders programlarını cuma namazına göre düzenlenmesi” çağrısı yaptı.

Bu çağrının ardından Erbaş’a ve Diyanet’e tepki yağdı. Öte yandan konu da yargıya taşındı