Diyanet İşleri Başkanı belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Ali Erbaş dönemi sona erdi. Başkanlığa, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı.
SAFİ ARPAGUŞ KİMDİR?
Prof. Dr. Safi Arpaguş 1967 yılında Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde dünyaya geldi. 1985 yılında Gümüşhacıköy İmam-Hatip Lisesi'ni, 1990 yılında ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamladı.
1992 yılında M.Ü. İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi olarak akademik hayata başladı.
1994 yılında Yüksek Lisansını; 2001 yılında Doktorasını tamamladı.
2008 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör oldu.
2011-2021 yılları arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38. Maddesi ve 15 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle (Karar 2021/498) İstanbul Müftülüğü görevine atandı.
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim dalı öğretim üyesi ve Anabilim Dalı Başkanıdır.