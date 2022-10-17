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Diyanet İşleri Başkanlığı 23 personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 23 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 4 ila- 11 Kasım 2022 olarak duyuruldu.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 07:32
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Diyanet İşleri Başkanlığı 23 personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 23 personel alacak
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Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, “Diyanet İşleri Başkanlığımız Merkez Teşkilatında münhal bulunan ve aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan "Din İşleri Yüksek Kurulu uzman yardımcısı" kadrolarına atama yapmak üzere yarışma sınavı yapılacaktır.” Denildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğimin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak,

3. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

4. Sınavın yapılacağı yılın ilk günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

5. 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

Adayın 2021 ve 2022 yıllarına ait KPSS puanı bulunması halinde yüksek olan puan dikkate alınacaktır.

6. Daha önce yapılmış Din işleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı yarışma sınavlarında iki defa başarısız olmamak.

İL BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 24.10.2022 (saat 09:30) - 04.11.2022 (saat 16:30) tarihleri arasında DİBBYS programı üzerinden "sinav.diyanet.gov.tr" adresi aracılığı ile yapılacaktır.

2. Başvuru yapan adaylar arasından KPSS puan sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katına girenler 08.11.2022 (saat 09:30) - 09.11.2022 (saat 16:30) tarihleri arasında 140 (yüz kırk) TL sınav başvuru ücretini ödemeleri gerekmektedir.

3. Ödeme işlemi, ''sinavodeme.divanet.aov.tr'1 adresi üzerinden sadece kredi kartı veya banka/bankomat kartı ile gerçekleştirilecektir.

4. Sınav başvuru ücretini belirlenen süre içerisinde yatırmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek ve bu durumdaki adaylar sınava katılamayacaktır. Sınav ücretini yatıran adayların başvuruları sistem tarafından otomatik olarak onaylanacaktır.

5. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde özgeçmişlerini yazacaklardır.

6. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

7. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

8. Başvuru şartlarım taşımayan, duyuruda belirtilen şekilde başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır.

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