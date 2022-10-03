﻿Diyanet İşleri Başkanlığı müfettiş yardımcısı alacak

Diyanet İşleri Başkanlığından “Başkanlığımız, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında münhal bulunan; aşağıda unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadroya yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen "Müfettiş Yardımcısı" alımı yapılacaktır.” Denildi.

BAŞVURU ŞARTLARI:

1- Müfettiş Yardımcılığı sınavına girebilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlara ek olarak aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) En az lisans düzeyinde dini yüksek öğrenim görmüş olmak,

b) 01.01.2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

c) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının ilan edildiği tarihte Başkanlığın vaizlik, dengi ve üstü kadrolarında görev yapıyor olmak,

ç) Sağlık durumu her türlü iklim şartlarında müfettişlik yapmaya elverişli olmak.

d) Duyuruda yazılı süre içinde, elektronik ortamda Başkanlığa başvurmak,

e) Memuriyete engel adli sicil kaydı bulunmamak.

2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde belirtilen ortak nitelik şartını taşıyor olmak,

3- Müfettiş yardımcılığı yarışma sınavında daha önce iki defa başarısız olmamak,

4- Son beş yıl içerisinde aylıktan kesme, on yıl içerisinde de kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.