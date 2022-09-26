Diyanet İşleri Başkanlığı personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yayımlanan ilana göre; Diyanet İşleri Başkanlığı, 1 tashihçi alımı, 1 yazma eser uzmanı alımı, 1 yönetmen alımı, 9 mütercim- tercüman alımı (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Portekizce) yapacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı “DİB” 4/B sözleşmeli memur alımına başvuru için adayların iş ve işlemleri online olarak 26 Eylül’e kadar tamamlamaları gerekiyor.
MÜRACAAT KOŞULLARI
TASHİHÇİ ALIMINA BAŞVURU İÇİN
4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak
Herhangi bir yabancı dilden en az B düzeyinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya dengi yabancı dil belgesine sahip olmak
35 yaşını doldurmamış olmak
YAZMA ESER UZMANI ALIMINA BAŞVURU İÇİN
En az lisans düzeyinde eğitim veren Arap, Fars dili edebiyat bölümlerinden mezun olmak
35 yaşını aşmamış olmak
YÖNETMEN ALIMINA BAŞVURU İÇİN
Lisans düzeyinde eğitim veren radyo, televizyon, sinema ve gazetecilik bölümlerinin (Film Tasarımı ve Yönetimi, Radyo, Televizyon ve Sinema, Görsel İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarımı, Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, Basın ve Yayın, Yeni Medya ve İletişim) birinden mezun olmak
35 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor
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