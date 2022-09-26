Diyanet İşleri Başkanlığı personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yayımlanan ilana göre; Diyanet İşleri Başkanlığı, 1 tashihçi alımı, 1 yazma eser uzmanı alımı, 1 yönetmen alımı, 9 mütercim- tercüman alımı (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Portekizce) yapacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı “DİB” 4/B sözleşmeli memur alımına başvuru için adayların iş ve işlemleri online olarak 26 Eylül’e kadar tamamlamaları gerekiyor.

MÜRACAAT KOŞULLARI

TASHİHÇİ ALIMINA BAŞVURU İÇİN

4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak

Herhangi bir yabancı dilden en az B düzeyinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya dengi yabancı dil belgesine sahip olmak

35 yaşını doldurmamış olmak

YAZMA ESER UZMANI ALIMINA BAŞVURU İÇİN

En az lisans düzeyinde eğitim veren Arap, Fars dili edebiyat bölümlerinden mezun olmak

35 yaşını aşmamış olmak

YÖNETMEN ALIMINA BAŞVURU İÇİN

Lisans düzeyinde eğitim veren radyo, televizyon, sinema ve gazetecilik bölümlerinin (Film Tasarımı ve Yönetimi, Radyo, Televizyon ve Sinema, Görsel İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarımı, Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, Basın ve Yayın, Yeni Medya ve İletişim) birinden mezun olmak

35 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor