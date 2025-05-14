Diyanet İşleri Başkanlığı'na pankart asıldı! 'Pedofiliye geçit yok'

Ankara'da üniversite öğrencileri, 6 yaşındaki çocuğun evlenebileceğini savunan ilahiyatçı Nureddin Yıldız'ı protesto ettikleri için gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek olmak için Diyanet İşleri Başkanlığı'na pankart astı.

"6 yaşındaki çocuk evlenebilir" demişti! Öğrencilerin protestosu gündem oldu

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK)'ın, 13 Mayıs Salı günü 'İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?' başlıklı etkinlik kapsamında kadına yönelik şiddeti ve pedofiliyi meşrulaştıran açıklamalarıyla kamuoyunda infial yaratan Nureddin Yıldız'ı protesto eden 97 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltılara tepki gösteren Ankara'da bir grup öğrenci Diyanet İşleri Başkanlığı'na "Pedofiliye Geçit Yok! Her yer BOÜN, her yer direniş" yazılı pankart astı.