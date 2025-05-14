Diyanet İşleri Başkanlığı'na pankart asıldı! 'Pedofiliye geçit yok'

Kaynak: ANKA

Ankara'da üniversite öğrencileri, 6 yaşındaki çocuğun evlenebileceğini savunan ilahiyatçı Nureddin Yıldız'ı protesto ettikleri için gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek olmak için Diyanet İşleri Başkanlığı'na pankart astı.

Ankara'da üniversite öğrencileri, 6 yaşındaki çocuğun evlenebileceğini savunan ilahiyatçı Nureddin Yıldız'ı protesto ettikleri için gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek olmak için Diyanet İşleri Başkanlığı'na pankart astı.

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Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK)'ın, 13 Mayıs Salı günü 'İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?' başlıklı etkinlik kapsamında kadına yönelik şiddeti ve pedofiliyi meşrulaştıran açıklamalarıyla kamuoyunda infial yaratan Nureddin Yıldız'ı protesto eden 97 kişi gözaltına alınmıştı.

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Gözaltılara tepki gösteren Ankara'da bir grup öğrenci Diyanet İşleri Başkanlığı'na "Pedofiliye Geçit Yok! Her yer BOÜN, her yer direniş" yazılı pankart astı.

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