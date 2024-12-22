Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan dev personel alımı

Kaynak: DHA
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan dev personel alımı

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin sözleşmeli personel alacak. KPSS sınav puan sıralamasına göre yapılacak alımlarda şartlar belli oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı ilanına göre; taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4 bin sözleşmeli personel alımı yapılacak. Personel alımı için 2024 yılı KPSS B grubu puan sırası esas alınacak. Adaylar, KPSS puan sırasına göre yapılan başvurular arasından başkanlık sözlü sınav yapacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilanına başvurular, 30 Aralık 2024- 10 Ocak 2025 tarihleri arasında sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden alınacak. Adayların, 2024 yılı KPSS'den en az 50 puan almış olmaları, belirlenen öğrenim şartlarına sahip olmaları ve Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ndeki şartları taşımaları gerekiyor.

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