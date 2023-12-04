Diyanet İşleri eski Başkanı Lütfi Doğan hayatını kaybetti

Doğan, bir süredir Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

1972-1976 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı görevini yürüten Lütfi Doğan için Ali Erbaş taziye mesajı yayınladı.

Erbaş ‘X’ hesabından yaptığı açıklamada:

“İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn

Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. İlmi, hilmi, ihlas ve samimiyetiyle milletimizin kalbinde taht kurmuş, Peygamber ahlakını hayatının her alanında tavizsiz yaşamaya çalışan, nesillerimize örnek göstereceğimiz güzel insan önceki Diyanet İşleri Başkanlarımızdan muhterem Lütfi Doğan hocamızın mekanı cennet, makamı âlî olsun. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.