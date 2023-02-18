Murat Boz, sinir uçlarımızla oynanıyor dedi ve ekledi. Sonuna kadar takipçisiyiz

Diyanet'in "Depremzede çocuklar evlat edinebilir mi?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada tepki topladı.

Verilen yanıtta, evlatlığın mirasçı olma hakkı bulunmadığı belirtilerek, "Evlat edinen ile evlatlık arasında evlenme engeli doğmaz" denildi. Bu cevabın yer aldığı sayfalar, olayın gündeme gelmesinin ardından silindi.

Yaşanan bu gelişme sonrasında özellikle sosyal medyada tepkiler çığ gibi gelirken pek çok ünlü isim de yapılan bu açıklamaya tepki gösterdi.

Şarkıcı Murat Boz da fetvaya tepki gösteren isimler arasında yer aldı. Yapılan açıklamaların halkın sinir uçlarıyla oynanması anlamına geldiğini iddia eden Murat Boz şunları söyledi:

"Çocuklarımızı korumamız, kollamamız gerekirken, akıl almaz açıklamalarla sinir uçlarımızla oynanıyor. İnsanın boğazı düğümleniyor.

Diyanetin bu açıklamalarını kabul edebilmemiz mümkün değil. Depremzede çocuklarımız hepimize, Türk halkına emanettir ve emanete ihanet ettirmeyeceğiz. Sonuna kadar takipçisiyiz!

Diyanet işlerinin yaptığı 'Evlenme engeli olmadığı' şeklindeki akıl, mantık, vicdan dışı açıklamayı reddediyorum. Her bir çocuğumuzun takipçisi olacağız."